“Se pusieron en marcha en el momento en que más se cerró la actividad económica. El presupuesto de 2021 no los contempla. Si hay un rebrote o si la situación social se complica, vamos a tomar medidas excepcionales”, aseguró el funcionario, quien no descartó, no obstante, que se tomen “medidas excepcionales” en caso de que la situación se agrave.