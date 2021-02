A su lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó la vocación de diálogo del gobierno nacional con los empresario del agro, aunque remarcó que el Ejecutivo está “decidido a cuidar la mesa de los argentinos”.

“Somos un gobierno de diálogo, pero ante todo somos un gobierno decidido a cuidar la mesa de los argentinos y lograr que el salario real crezca, para eso necesitamos que el precio de los alimentos no evolucionen con los precios internacionales”, indicó.

El funcionario realizó estas afirmaciones en la previa de la reunión que el presidente Fernández mantendrá hoy a partir de las 15.30 en Casa de Gobierno con las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro.

Días atrás, el presidente sostuvo que el Estado podría utilizar determinadas herramientas, como una suba de retenciones o el establecimiento de cupos de exportación, ante la suba de los precios internos de los alimentos. Estas declaraciones repercutieron en la mesa de enlace, que pidió una audiencia para expresar su rechazo a esas medidas y proponer alternativas.

Los dirigentes llevarán “iniciativas” para moderar el impacto de la suba de los alimentos en la población más vulnerable y representarle al presidente un escrito de 14 puntos con propuestas para “potenciar” la actividad. Por ejemplo, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, adelantó que la dirigencia del agro propondrá “que vía tarjeta se le reintegre el IVA a los sectores más carenciados, para que puedan tener acceso a los alimentos”.

Kulfas aseguró que “en el campo hay un muy buen diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde hay 45 cámaras del sector, entre ellas tres de la mesa de enlace (no participa la SRA)”.

Mientras tanto, la soja volvió a subir en el mercado de Chicago tras la publicación de un informe de oferta y demanda global de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda). En cambio, los cereales culminaron la jornada con pérdidas. La oleaginosa aumentó u$s 5,14 por tonelada, hasta los u$s 515,05. El maíz, por su parte, cayó u$s 2,95 y se ubicó en u$s 218,99 la tonelada al cierre de las operaciones. Por último, el trigo se retrajo u$s 2,30 y cerró a u$s 238,65 la tonelada.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) redujo ayer su estimación de los stocks globales de soja, incrementó los stocks de maíz y redujo los de trigo, aunque mantuvo las existencias del cereal en EEUU.

Biocombustibles

El presidente Alberto Fernández destacó en Tucumán la “gran inversión” que se realizó en el sector de los biocombustibles y consideró necesario “preservarla”. Las expresiones del presidente se dieron en momentos en que las provincias y empresas productoras de biocombustibles aguardan la prórroga del régimen de incentivo de los biocombustibles que vence en mayo tras 15 años de vigencia. “Cuando uno dice queremos revisar la ley de biocombustibles, es que se trata de hacerla mejor, que los empresarios produzcan más y den más trabajo”, dijo el jefe del Estado en Tucumán.