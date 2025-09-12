La Capital | Política | Diputados

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

Será el miércoles y la agenda contempla también la creación de una comisión investigadora y la reforma de los DNU, entre otros temas

12 de septiembre 2025 · 18:28hs
La Cámara baja nacional se apresta a discutir un amplio temario.

Foto: Archivo / La Capital.

La Cámara baja nacional se apresta a discutir un amplio temario.

La oposición en la Cámara de Diputados nacional presentó formalmente este viernes un pedido de sesión para el miércoles próximo, a las 13, con el fin de discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

Durante la jornada legislativa, confluirá una movilización ya anunciada de sectores universitarios, trabajadores de hospitales y jubilados.

Además de esos dos temas, las bancadas agrupadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud nacional, Mario Lugones, por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Dispacacidad (Andis).

Por ese tema también existe un amplio consenso para la creación de una comisión investigadora, iniciativa que podría obtener dictamen el miércoles.

El escenario en Diputados

Al respecto, los legisladores buscarán alcanzar los dos tercios de la Cámara baja para revertir los vetos que, con todo el recinto presente, implica alcanzar un total de 172 sufragios.

Por otro lado, los diputados procurarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento el proyecto, con media sanción del Senado, que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

>> Leer más: Veto al financiamiento universitario: "Teníamos la esperanza de que el gobierno recapacitara"

La Cámara baja también intentará conformar en el ámbito de Acción Social y de Salud Pública una comisión investigadora con el fin de determinar las responsabilidades de la Anmat en la venta y distribución del fentanilo contaminado.

Lo cierto es que los nuevos vetos del presidente habilitaron otro capítulo de conflicto entre la Casa Rosada, el Hospital Garrahan y las universidades.

Viernes de movilización

En ese contexto, trabajadores del hospital y docentes universitarios llevan adelante una jornada de protesta con una movilización desde Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Asimismo, los profesionales de la salud del hospital pediátrico más importante de la Argentina realizan un paro hasta el domingo, a las 19.

En la movilización hasta Plaza de Mayo son acompañados por docentes de las distintas universidades públicas del país, que también protagonizan un paro nacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

Maximiliano Pullaro viajó a Córdoba este viernes.

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

En el explanada frente a la Legislatura se realizará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe.

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Fernando Cerimedo, el ex asesor de Milei que tuvo que declarar ante la Justicia por las supuestas coimas en Andis

Escándalo en Andis: quién es Fernando Cerimedo, un hombre entre Milei y Bolsonaro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

La propuesta artística y social de la zona oeste celebra 20 años con una presentación este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Por Carlos Durhand
Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato
Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Pilar Sordo en Rosario: Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados