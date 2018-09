La reconversión periodística

-Los periodistas fueron particularmente afectados en su situación laboral durante este gobierno. ¿Cómo analizás eso, y también la situación del periodismo en general?

-Yo creo que hay una crisis profunda del periodismo tal como se hacía antes. La gente lee cada vez menos y hay más formas de comunicación que ya no tienen que ver con ese tipo de periodismo. Acá en Argentina se juntaron dos crisis: la crisis mundial del periodismo, de los medios tradicionales y de las agencias de noticias (que para qué van a existir si existe Twitter) con la crisis productiva, de crecimiento. Entonces la mezcla de las dos es muy poderosa y muy fuerte. Cierran las agencias de noticias en la Argentina, por la crisis, pero también porque están cerrando las agencias en el mundo. Lo que sí tenés es una reconversión de los medios en otros países del mundo que acá en la Argentina no está sucediendo todavía. Está empezando a haber algo con Anfibia o Futurock pero lo que no hay ahí todavía es guita, porque eso cuando empezó en otros lugares del mundo empezó con un chorro de guita. Acá en Argentina lo que hay es una reconversión de los medios tradicionales para tratar de hacer eso. Pero yo creo que es una crisis profunda del periodismo en el sentido de que las redes sociales lo que te ponen en jaque es la idea de que tiene que haber un intermediario entre vos y la realidad. Si vos tenés a los políticos hablándote permanentemente en Twitter, ¿por qué vas a ir a leer un diario? ¿O por qué, si te están mostrando el video del acto, vas a ir a leer la cobertura a un diario? Hay que repensar todo el tiempo un periodismo de ideas más que de mera crónica.