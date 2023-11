Juan José Saer, el narrador infinito

Vital y siempre meduloso, Retamoso dialogó con Cultura y Libros.

La primera pregunta es tan elemental como necesaria, Roberto: ¿por qué Saer? Es decir, ¿por qué, otra vez, Saer?

Coincido en que esta pregunta es tan elemental como necesaria, por tratarse de un autor sobre el cual se ha escrito mucho, dentro y fuera del país, lo cual estaría revelando una cierta insistencia que podría, hipotéticamente, provocar algún tipo de incomodidad. Por ello, la pregunta merece -exige, impone- una respuesta, que podría consistir en lo siguiente: la literatura de Juan José Saer, su obra narrativa y poética -antes y más que su obra crítica y ensayística- detenta una cualidad que algunos atribuyen a los clásicos, el de ser una suerte de cantera inagotable de sentidos. Esto significa que, trátese de algo clásico o no, la literatura de Saer pertenece a una clase de obras sobre las que siempre es posible volver, porque siempre permiten decir algo distinto respecto de lo que ya fue dicho sobre ellas. Creo que coincidiríamos en que no todas las producciones literarias admiten esa posibilidad; son demasiados los casos en los que, frente a lo dicho, no puede agregarse más.

Todos quienes leímos y leemos a Saer sabemos bien que sus ficciones están “contaminadas” por la presencia activa de materiales provenientes de otros géneros, sobre todo el ensayo. ¿Hay alguna tesis puntual que sostenga el libro en torno a este maridaje?

Por cierto que sí. Pero antes de avanzar en la respuesta, me permitiría agregar que las ficciones están asimismo contaminadas por el género poético. Más allá de que el propio Saer alguna vez se haya manifestado diciendo esto, la lectura atenta de sus relatos permite reconocer (de inmediato diría) el registro de la poesía en sus narraciones, a través del lenguaje utilizado, fuertemente alegórico y metafórico, pero, además -y esencialmente- rítmico.

Del mismo modo, entiendo que asimismo se reconoce el registro ensayístico, aunque no al modo de lugares diferenciados textualmente, sino como otro registro que también opera a través del lenguaje narrativo. Es más: diría que lo ensayístico se revela en aquello que el ensayo tiene sobre todo de filosófico, es decir, de un género que remite a las cuestiones primeras y básicas del pensar: ¿qué es el mundo?... ¿cómo lo conocemos?... ¿qué papel juegan las percepciones y las palabras en ese proceso? … ¿cuánto hay de perenne y cuánto de efímero no sólo en el mundo sino en nuestro propio ser, en tanto objetos o sujetos de la experiencia narrativa?

La literatura de Saer ofrece una combinación muy particular de un lado “salvaje”, por así decirlo, y un lado “hiperculto”, también por designarlo de alguna manera. El primer lado estaría representando por una tradición que remite a nombres como los de Faulkner o Arlt, mientras que la segunda nos envía directamente a autores del objetivismo francés, como Robbe Grillet o Sarraute. A mí me interesa más el lado salvaje, pero vos, en cambio, te volcás hacia el lado hiperculto... ¿Es así?

Me gusta mucho esa imagen de una literatura bifronte, hecha de una faz salvaje y otra extremadamente culta. Lo cual me hace pensar en si ello es algo privativo de Saer, o si más bien se trata de una dualidad constitutiva de toda literatura, aunque en la mayoría de los casos uno de esos rostros prevalezca sobre el otro. Por decirlo en términos concretos y autóctonos: el hiperculto Borges siempre exhibe su lado salvaje, violento y sanguinario, del mismo modo que el primitivo Arlt se nutre de un sustrato donde aparecen Nietzsche, Dostoievski, Lenin, el cinematógrafo y la arquitectura de la época. Diría que salvajes e hipercultos somos todos, aunque muchas veces uno de esos lados predomine sobre el otro.

Ahora, y yendo a Saer -y lo que preguntás al respecto- diría que me interesan esos dos costados, como me interesan en todo escritor. El problema quizás radique en que, por limitaciones personales, formación, preferencias y gustos, a veces uno se vuelque más sobre alguna de esas facetas. Pero eso no debería hacernos perder de vista que todo escritor -y todo ser humano agregaría, porque los escritores no están por fuera de la humanidad, aunque algunos así lo crean- se nutre inevitablemente de pulsiones primitivas y sofisticados artefactos culturales. Desde ese punto de vista, podríamos decir, con pretendido tono humorístico, que en la literatura de Saer, como en toda literatura, e incluso como en toda obra humana, siempre se revelan Doctor Jekyll y Mister Hyde.

Esta entrevista aspira a llegar a un público amplio, que no necesariamente conoce total o siquiera parcialmente la literatura de Saer… Me encantaría que formularas una suerte de “ranking” personal de sus obras, fundamentando el porqué de ese orden.

Para responder a este pedido debo comenzar hablando, brevemente, acerca de la literatura de Saer como conjunto. Diría, por lo tanto, que se trata de un autor prolífico, que practicó distintos géneros literarios, como el cuento, la novela, la poesía, el ensayo y la crítica, e incluso llegó a escribir algunos guiones para cine.

El sector más voluminoso de esa obra es el de los relatos, dado que publicó en vida seis libros de cuentos y once novelas, llegando a escribir una duodécima a la que dejó sin redactar su capítulo final, y que fuera publicada de tal forma poco tiempo después de su fallecimiento. También escribió un libro de poesía que reeditó varias veces, ampliando en cada caso su corpus, y tres libros de crítica y ensayo. Después de su muerte, en 2005, se siguieron publicando libros suyos, en determinados casos ya publicados, y en otros inéditos.

Dentro de esa obra realmente vasta, se destacan en primer lugar, en términos cuantitativos, pero también cualitativos, sus relatos. Me atrevería a decir que la obra narrativa de Saer es lo más representativo de su literatura. Dicho lo cual, esbozaré mi ranking personal, que por supuesto puede diferir del que esbocen otros lectores y críticos de Saer.

Así, pondría en primer lugar varias de sus novelas, como El limonero real, Glosa y La Grande. Las dos primeras porque representan, según mi entender, lo más logrado de una etapa nuclear en la producción saereana, orientada a la exploración constante de las posibilidades de las formas y las voces narrativas. Mientas que La Grande, esa novela última a la que no llegó a concluir, para mí representa una summa que condensa la totalidad de su recorrido como autor.

Y en ese ranking incluiría, además, en el podio, a ese único libro de poesía sobre el que Saer volvió incansablemente a lo largo de su vida, El arte de narrar, cuyo título no deja de ser paradójico. Pero que sin duda representa la voluntad de fusionar los géneros literarios en todos los casos, aun en este dónde los poemas nunca dejan de estar atravesados por las formas del discurso narrativo.

Así escribe: un fragmento del libro de Retamoso

Nadar en un río incierto (a propósito de Nadie nada nunca): la negatividad fundante

Nadie nada nunca se revela, desde el comienzo, como un título polisémico, ya que puede ser interpretado de diversas maneras.

Una de ellas consistiría en leerlo como una oración, donde hay un sujeto (nadie) y un predicado, compuesto por un verbo (nada) y un adverbio que lo especifica (nunca).

Leído de tal modo, el título se muestra como un enunciado problemático, incluso capcioso, puesto que la simple experiencia resulta suficiente para desmentirlo.

Aunque ello supone entenderlo literalmente. Si se lo entiende, en cambio, de manera figurada, podría interpretarse como un enunciado elíptico, que actualiza con otros términos el célebre aforismo heracliteano, sin modificar por ello lo esencial de su sentido: nadie nada nunca en el mismo río.

Figuradamente, también podría interpretarse como un enunciado irrisorio, que mima las paradojas de Zenón, quien atribuía el movimiento a una ilusión generada por los sentidos. Nadie nada nunca sería, asimismo, desde esta perspectiva, una refutación zenónica de la idea de movimiento.

Más allá de esas connotaciones filosóficas presocráticas, el título puede entenderse, por otra parte, como la exhibición de un mecanismo de repetición en el que, lejos de reconocerse alguna forma de articulación entre sus términos. se lee la mera yuxtaposición de tres vocablos, sin nexos gramaticales que los unan.

Nadie nada nunca sería, desde este punto de vista, la enunciación por contigüidad de un pronombre indefinido y dos formas adverbiales, que comparten la condición de expresar significados negativos.

O, en otras palabras, de tres negaciones sucesivas, de persona, de cosa y de tiempo.

En ello podría reconocerse, catafóricamente, el carácter negativo que adoptará el discurso a lo largo del texto, como si en esa triple negación se manifestase, anticipadamente, el sentido generalizado del relato.

Entendida de ese modo, la triple negación viene a exponer un mecanismo constitutivo no sólo del título sino de buena parte de la escritura saereana: el mecanismo de repetición.

Diríase así que, si el título no es otra cosa que la presentación de tres vocablos negativos vinculados por contigüidad, la desaparición de cualquier forma de articulación entre ellos anticipa el devenir semántico de la narración.

La narrativa saereana, ha sido dicho por sus estudiosos, se basa en una suerte de negatividad constitutiva, como si fuese una ilustración de la filosofía de Theodor Adorno, aunque difícilmente pueda decirse que la escritura de Juan José Saer sea una ilustración de algo.

Sin embargo, puede admitirse que entre la literatura de Saer y la filosofía de Adorno se reconocen rasgos comunes, como el de la negatividad que prima en la percepción y representación del mundo.

Nadie Nada Nunca, en consecuencia, podría leerse como una radical negación de lo establecido, de las convenciones instituidas en el ámbito de las experiencias estéticas, para abrir su escritura a nuevas posibilidades de construcción y manifestación textual.

Sin que ello se entienda como la sustitución de un horizonte hermenéutico por otro, ya que lo que en verdad acontece es la apertura de la práctica narrativa a una otra dimensión significante, donde nada pueda ser nunca afirmado por nadie, con certeza.

La forma de la dispositio

A nivel de su estructura, el texto se presenta dividido en 14 parágrafos, numerados con romanos.

Conviene detenerse en los enunciados que funcionan como

