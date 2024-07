Bielsa cargó duramente contra la organización de la Copa América y defendió a sus jugadores

La conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto de la Copa América que disputarán Uruguay y Canadá este sábado, desde las 21 y en el Bank of America Stadium de Charlotte, giró en torno a los dichos del entrenador Marcelo Bielsa, que no pudo ocultar su bronca ante la posible sanción que caerá sobre sus jugadores tras la batalla campal que varios de ellos protagonizaron este miércoles contra hinchas colombianos que, según aseguraron los propios uruguayos, estuvieron agrediendo a familiares durante buena parte del encuentro.

Críticas a los campos de juego

Justamente, en un momento de la conferencia de prensaa, Bielsa hizo alusión a que Bolivia no pudo usar como era debido el campo de entrenamiento que le habían asignado, pero como se trató de una selección que no ocupa los primeros planos de la competencia, no se le dio mayor importancia.

"Ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace tres días, con las uniones sin cerrar (en referencia a la disposición del césped en el campo de juego). Los campos de entrenamiento eran un desastre", aseguró.

En tanto, mencionó que cuenta con varias fotos que dan cuenta del mal estado de los campos de juego a pesar de que "hicieron conferencias para decir quer las canchas estaban perfectas".

"Ya dije todo lo que me prometí no decir. (Lionel) Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones (en referencia al césped de los estadios) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora", concluyó.