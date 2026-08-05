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El primer día de Aapresid: retenciones, ciencia y geopolítica

En el arranque del encuentro hubo intercambio entre autoridades provinciales y nacionales. También se habló sobre el papel de la innovación y se describió el tablero internacional. Elogios al modelo brasileño

5 de agosto 2026 · 06:14hs
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El congreso de Aapresid volvió a Rosario. El gobernador y el intendente estuvieron en la inauguración.

El congreso de Aapresid volvió a Rosario. El gobernador y el intendente estuvieron en la inauguración.

El primer día del congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) puso el foco en la política local, la ciencia y el escenario internacional. Durante la inauguración, autoridades de la entidad, de la provincia y de la Nación intercambiaron reclamos impositivos, demanda de federalismo y defensa de la politica de desregulación.

Marcelo Torres, presidente de Aapresid, pidió de reglas claras, menor presión impositiva y un trabajo articulado entre el sector público y privado para aumentar la producción, generar valor y salir al mundo de forma inteligente. “Entendemos que hay que acomodar lo macro, pero el 62% de la renta va a impuestos”, lamentó.

El planteo tuvo eco inmediato en el gobernador Pullaro, quien retomó el número y añadió el reclamo federal: “De los impuestos que gravan el 62% de la renta del agro, más del 80% son nacionales y el 60% no se coparticipa”, subrayó. También coincidió en que “hay que eliminar las retenciones”.

El federalismo

El gobernador de Santa Fe puso a la infraestructura federal en el centro. Sostuvo que en 30 meses su gobierno invirtió en esa área u$s 2.300 millones, pese a la caída de la recaudación y la coparticipación. Subrayó que “el modelo santafesino” combina “austeridad y honestidad”. El intendente Pablo Javkin también puso el eje en la distribución territorial de los recursos y la necesidad de invertir en infraestructura en el interior.

El secretario de Agricultura de la Nación recogió el guante que tiraron los santafesinos al señalar que su presencia en la provincia tenía que ver con su vocación de escuchar al interior. En representación del gobierno nacional, ratificó el cronograma de reducción de los derechos de exportación.

Luego, en un panel sobre competitividad, Iraeta y Maximiliano Fariña, su par de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación, se explayaron sobre los beneficios de la desregulación. Durante una hora se dieron al a reivindicación de la ausencia de intervención estatal como política pública. El funcionario de la cartera que conduce Federico Sturzenegger fue la única de las autoridades que participaron del congreso que se refirió al proyecto oficialista de modificar la ley de tierras que se tratará el jueves en el Senado. Defendió esa iniciativa y también el decreto que desreguló el servicio de prácticos de navegación, suspendido luego de una protesta de los profesionales del sector que paralizó el comercio exterior.

Fariña también reivindicó el proyecto de eliminar el aporte obligatorio al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En el intercambio con el público voló una sugerencia para “también hacer voluntario el aporte por retenciones”.

Ciencia y geopolítica

La nueva edición del congreso de Aapresid presta especial atención a la tecnología. El presidente de la entidad llamó a “mantener el ecosistema entre la ciencia y los productores”. Pareció una advertencia elíptica frente al desmantelamiento de los organismos tecnológicos. La centralidad que tuvieron el Embrapa (el “Inta” brasileño) y del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (Iica) en el primer día del encuentro, reforzaron el mensaje. Los titulares de esos organismos, Silvia Maswsruhá y Muhammad Ibrahim, respectivamente, contaron durante una conferencia el proyecto conjunto que llevan adelante en Guyana para crear un hub de innovación y transferencia de tecnología a América central y el Caribe.

El organismo tecnológico público brasileño, como lo subrayó Torres, fue clave en el desarrollo agroindustrial de Brasil. Su presidenta mostró también los avances en su internacionalización. En definitiva, el desarrollo científico es parte de la geopolítica, otros de los tópicos fuertes del congreso.

Al respecto, Manuel Otero, ex director del Iica; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, y Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura, analizaron el tablero global.

En un panel, coincidieron en señalar que “la geopolítica alimentaria es un tema central del poder y seguridad de los Estados”. En medio de fuertes críticas a las regulaciones que impone la UE sobre los productos argentinos, matizada con la celebración del acuerdo con el Mercosur, llamaron a ser “hacedores y no solo tomadores de reglas internacionales de comercio”.

Tres días con 350 disertantes

El congreso se extiende hasta el jueves con más de 100 paneles distribuidos en diez auditorios en simultáneo. Entre los expositores internacionales estarán Christine Morgan, referente mundial en salud del suelo; Chad Lee, de la Universidad de Kentucky; Dwayne Beck, pionero de la agricultura regenerativa en Estados Unidos, y el brasileño Celso Omoto, especialista en manejo de plagas.

Dentro del Congreso habilitaron un Espacio Agtech de 150 metros cuadrados, donde empresas emergentes exhiben desarrollos vinculados con agricultura de precisión, digitalización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Uno de los momentos más esperados será el Agtech Demo Day, previsto para el miércoles por la tarde, cuando diez startups argentinas presentarán sus proyectos ante un jurado especializado.

Más allá de las conferencias, el congreso busca consolidarse como un ámbito para generar oportunidades comerciales. Participan más de cien empresas vinculadas a semillas, genética, protección de cultivos, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, exportación de granos, seguros y servicios financieros.

Entre las actividades especiales, el miércoles se realizarán las Charlas Aaprender, abiertas al público, coordinadas por el biólogo y divulgador científico Diego Golombek, con la participación del enólogo Sebastián Zuccardi y el especialista en inteligencia artificial Fredi Vivas, entre otros.

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