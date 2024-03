"Con Messi a Newell's y Di María en Central se pacificaría la ciudad", sostuvo Astore

La violencia no se detiene y mantiene en vilo a la ciudad. En el medio de todo este momento de nerviosismo mezclado con temor el fútbol no queda al margen. Tan es así que Ángel Di María fue amenazado con el claro mensaje de que no venga a Central a mitad del presente año. Una situación que no hace otra cosa que elevar el temor que había manifestado el propio jugador tiempo atrás. ¿Qué hacer? La gran pregunta que las autoridades encargadas de la seguridad deben responder y entregar la calma necesaria.