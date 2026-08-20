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Cómo aprovechar los descuentos para jubilados de Ansés

Los beneficiarios de Ansés pueden aprovechar promociones, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, farmacias y combustible. Cómo funciona el programa

20 de agosto 2026 · 18:02hs
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Anses ofrece descuentos a jubilados y pensionados en diferentes comercios

Anses ofrece descuentos a jubilados y pensionados en diferentes comercios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ofrece una red de beneficios para jubilados y pensionados. A través del programa Beneficios Capital Humano, es posible acceder a descuentos, reintegros y cuotas sin interés en miles de comercios de todo el país.

Rubros como supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio, entre otros, forman parte de los descuentos ofrecidos. En la mayoría de los casos, basta con pagar con la tarjeta de débito donde se depositan los haberes previsionales.

>> Leer más: Cómo consultar los aportes de Ansés de forma online

Cómo funcionan los descuentos de Ansés

El programa de Beneficios Capital Humano de Ansés involucra una red de más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país que busca ayudar económicamente a jubilados y pensionados.

Además, esta iniciativa se combina con diferentes entidades bancarias que pueden ofrecer descuentos directos al momento de pagar, reintegros, cuotas sin interés en varios comercios y promociones especiales según el día de la semana.

Para acceder a los descuentos no es necesario realizar ningún trámite. Simplemente se debe utilizar la misma cuenta en la que se depositan los haberes.

Según la promoción, el descuento puede aplicarse directamente en el momento del pago o días después en la cuenta bancaria. En general, se depositan dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra. En el caso de quienes se jubilaron recientemente, algunos beneficios pueden demorar hasta 90 días en habilitarse, tiempo en que se estarán actualizando los datos del sistema.

Supermercados con beneficios

Algunas de las cadenas que suelen ofrecer promociones para clientes del Banco Nación son:

  • Carrefour
  • Coto
  • Changomás
  • La Anónima
  • Disco
  • Jumbo
  • Vea
  • Día
  • Josimar

Según el comercio y la entidad bancaria utilizada, los descuentos, topes de reintegro y días de beneficios pueden variar, por lo que se recomienda revisar los canales de información oficiales de cada empresa para conocer sus condiciones.

>> Leer más: La canasta básica volvió a acelerarse en Rosario: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Descuentos en farmacias, perfumerías y combustibles

Los descuentos también se extienden a rubros como el de farmacia, perfumería y combustibles. Las dos ofertas vigentes más destacadas son las del Banco Galicia y Supervielle.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales.

Banco Supervielle: 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, de acuerdo con las condiciones de la entidad.

Para consultar todos los términos y condiciones del programa, es posible acceder a la información desde la página oficial de Ansés en su apartado de Beneficios Capital Humano.

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