Segunda convocatoria de Becas Progresar: fechas, requisitos y cómo inscribirse

El Programa Progresar de Anses abre nuevamente sus inscripciones. Todo lo que se necesita saber en esta nota

Las Becas Progresar se han convertido en grandes aliadas de los estudiantes este 2026, sin embargo, no todos habían llegado a solicitarla a comienzo de año. Afortunadamente, el programa habilitó la segunda convocatoria, por lo que es preciso conocer los requisitos, fechas y modo de inscripción para no quedar afuera.

El programa de Becas Progresar es una política estatal que tiene como objetivo principal ayudar a quienes más lo necesiten a atravesar y finalizar sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios , según el caso. Así, se encarga de otorgar bonos de dinero a los estudiantes para costear útiles, apuntes, uniformes y las necesidades que se puedan presentar a la hora de estudiar.

Existen distintos tipos de Becas Progresar y cada una de ellas se rige por sus propios tiempos y términos. Así, a quienes estén en instancias de educación primaria y secundaria les corresponden las becas de Progresar Obligatorio , mientras que las personas de entre 18 a 24 años que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) pueden gozar de las Progresar Trabajo.

Cuándo abre la segunda convocatoria de las Becas Progresar

Para la segunda convocatoria 2026, la inscripción para Progresar Obligatorio será del 10 de agosto al 4 de septiembre, y para Progresar Superior del 18 de agosto al 11 de septiembre. Por su parte, Progresar Formación Profesional continúa con su convocatoria anual hasta el 27 de noviembre.

Cómo anotarse a Becas Progresar

La inscripción a los programas se realiza de manera online desde la página web oficial de Anses. Para realizar el trámite, es obligatorio contar con un usuario activo en la aplicación Mi Argentina y tener actualizados los datos personales y familiares en la base de datos de Anses. Asimismo, los solicitantes deberán informar un CBU o CVU a su nombre, ya que el beneficio se paga únicamente a cuenta del titular.

>>Leer más: Anses: cómo presentar la libreta AUH y cobrar el monto retenido

Cuánto se cobra de Becas Progresar

El monto de Becas Progresar para agosto es de $35.000 mensuales para los estudiantes de Progresar Superior. Esta cifra se mantiene sin cambios desde septiembre de 2024 y se deposita automáticamente en el CVU declarado, siempre y cuando el beneficiario cumpla con todos los requisitos académicos, económicos y administrativos.

Por su parte, quienes perciban el Progresar Obligatorio y Progresar Trabajo cobran el 80% del beneficio, es decir $28.000, mientras que el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación escolar correspondiente. Este caso es el mismo para los ingresantes y estudiantes de primer año del Progresar Superior.

Cuáles son los requisitos para acceder a los programas de Becas Progresar

Los requisitos para acceder al programa varían según el nivel de educación que se deba atravesar. Existen tres programas: “Educación Obligatoria”, “Educación Superior” y “Progresar Trabajo”.

Requisito para el Programa Progresar de Educación Obligatoria

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados)

Asistir a una institución educativa

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Cumplir con la condición de alumno regular

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Requisitos para el Programa Progresar de Educación Superior

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería

Ser estudiante regular de una institución educativa

Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Además, para acceder a las becas el ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.

Requisitos académicos:

Se deberá acreditar la condición de alumno regular y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y año de cursado, si la inscripción a la beca se realiza por primera vez y como estudiante avanzado

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto

Requisitos para el Programa Progresar Trabajo

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

Escuelas privadas

El año pasado, la Secretaría de Educación definió la incorporación de escuelas privadas que emitan títulos oficiales al Programa Progresar. Para esto, deberán brindar un servicio gratuito o de contribución voluntaria de hasta el monto anual equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil, o bien, encontrarse en una zona donde no exista oferta estatal para ese nivel o modalidad.

Se trata de una decisión tomada de “manera excepcional” para asegurar la permanencia de los estudiantes en sus instituciones educativas.