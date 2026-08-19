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Cómo consultar los aportes de Ansés de forma online

La historia laboral de cada trabajador de Ansés se puede consultar a partir de simples pasos. Los detalles en esta nota

19 de agosto 2026 · 15:25hs
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Los aportes jubilatorios y la historia laboral se pueden revisar a través de la aplicación o página oficial de Anses.

Los aportes jubilatorios y la historia laboral se pueden revisar a través de la aplicación o página oficial de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) busca facilitar el acceso de las personas a sus propios datos relevantes dentro del sistema. En ese sentido, el organismo recordó que quienes lo deseen pueden acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral de manera rápida y sencilla.

Para informarse acerca de los aportes registrados, es posible consultar toda una serie de datos referidos a la propia Historia Laboral. En esta sección el trabajador podrá acceder a:

  • Las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores.
  • Los períodos registrados y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.
  • Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

Desde esa misma página es posible emitir una constancia de Historia Laboral que no requiere de la autenticación de un agente de Ansés. Asimismo, los trabajadores pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

>> Leer más: Ansés: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Cómo consultar la historia laboral y los aportes registrados en Ansés

Acceder a los datos registrados consta de una breve cantidad de pasos que a su vez son cortos y sencillos. En principio, la consulta se puede realizar en el sitio web oficial de Ansés, al cual se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es posible, también, consultar los datos desde la aplicación Mi Ansés.

Una vez dentro del sitio, es preciso ingresar en la sección “Trabajo” y luego en la opción “Consultar Historia Laboral”. Desde allí es posible obtener información relevante acerca de todo lo que concierne al período laboral.

La Historia Laboral, por su parte, se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma del personal de Ansés.

Si existen dudas al respecto de los pasos a seguir, en su página web oficial, Ansés ofrece un video explicativo con la información necesaria.

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