Franco Ibarra debe parar por una lesión en la rodilla y Central apunta que vuelva en los playoffs

El volante central debió dejar la cancha de Instituto sobre la media hora de juego y se confirmó una lesión en el ligamento interno que no es operable.

Franco Ibarra en el piso. Cometió una falta en la puerta del área de Central y debió salir con la rodilla lastimada.

Franco Ibarra debió salir prematuramente del partido que Central le ganó a Instituto en Córdoba el viernes por la noche y este sábado el club confirmó la lesión en la rodilla derecha. No habló de plazos, pero se estima que podría volver para alguna fase de los octavos de final del torneo Clausura.

Todo pasó alrededor de los 28 minutos del primer tiempo, cuando Ibarra salió con todo a cortar una pelota peligrosa fuera del área canalla y se llevó puesta la pierna de Alex Luna. Nicolás Ramírez cobró falta a favor del local y el volante quedó en el piso.

Ibarra estuvo casi tres minutos junto al cuerpo médico canalla para ver si podía seguir, pero claramente se quedó demostrado que no y fue a sentarse en el banco de suplentes cubriéndose el rostro de dolor.

Es más, el volante debió salir con una férula en la rodilla derecha y este sábado se le realizaron los estudios, que arrojaron como resultado una lesión de grado 2 en el ligamento interno de la rodilla.

El parte médico que comunicó el club no habló de plazos, pero se entiende que hubo una pequeña lesión en el ligamento, que ahora hay que esperar que desinflame e iniciar la recuperación que no será invasiva.

Una lesión de ese tipo demanda un mes de recuperación por lo menos y por eso la especulación apunta a llegar a estar a disposición en algunas de las instancias mano a mano del Clausura, si Central sigue avanzando.