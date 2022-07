¿En qué planeta vive?

El comentario de Máximo Kirchner: “se abrazaron a Guzmán, que los dejo tirados, y ahora Cristina los va a sacar adelante”. Con todo respeto, Máximo, en qué planeta vivís. Cristina no hace más que llevarnos a la pobreza, la droga, la falta de trabajo y de educación. La corrupción, eso es lo que fomenta con sus planes. Dar unas pocas chirolas para comprarlos. Y de paso elimina la cultura del trabajo. Si yo te contara como se drogan los chicos en la puerta de mi casa. No podemos hacer nada por que nos queman a todos. La seguridad no existe, desapareció hace tiempo y no vuelve. Espero que los jueces no se vendan y que juzguen a quienes tengan que juzgar. Y espero que vos, Máximo, abras los ojos y ayudes a esta pobre Argentina que llora por que no tiene quien la quiera de verdad.