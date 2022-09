Tengo casi 70 años, siempre en Argentina . He vivido, participado, comprometido y sufrido las sucesivas etapas por las que transcurrió nuestra sociedad . Y si hubo una constante fue la del discurso del odio . La grieta no es un invento actual. Nació con la Patria enfrentando unitarios y federales y fue cambiando de “cara” según las circunstancias sociales.

Y la culpa es de los medios... ¿o de quien los lee y repite? Y la culpa es de los políticos... ¿o de quién los votó y reeligió? Y la culpa es del otro... ¿nunca es mía?

Cuando publico algo no demoran en gritarme sos macrista. Pero en el posteo siguiente me gritan sos KK.

Y al siguiente me pegan el sos un zurdo. Obvio que tampoco me faltó el agravio de sionista. Tampoco falta el de machista. Y todos tienen algo en común: me mandan a estudiar porque lo que digo, simplemente no lo entienden ellos.

En casi todos los casos cuando propongo el debate y expongo mis argumentos no son capaces de contraargumentar y caen en agravios y agresiones. Entonces resulta que el discurso del odio no está solo en los políticos, en los dirigentes, en los medios... si no que está en cada uno de nosotros y los protagonistas solo muestran lo que nosotros queremos escuchar y repetimos mostrando más ignorancia que sabiduría.

En nosotros está la llave para terminar con el discurso del odio. Si lo rechazamos y exigimos diálogo. Si lo rechazamos y tendemos puentes para comprendernos, seguramente podremos corregir este destino que nos lleva cada vez más a la profundidad del abismo.

Claudio Gershanik