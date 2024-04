Arroyo Ludueña: piden que se fije fecha para una audiencia pública

El pedido se retomó en febrero, tras una reunión de la Mesa con integrantes de la Comisión de Ecología. La respuesta depende del Concejo.

Diagnóstico integral

En diálogo con La Capital, Sofía Naranjo, integrante del Taller Ecologista, expresó que tanto por la situación actual del arroyo Ludueña como por “la falta de voluntades que se viene arrastrando” de parte de las once localidades que son atravesadas por el curso de agua y de la provincia, es necesaria la audiencia cuanto antes.

“Consideramos que la audiencia sería el mejor paso para juntar toda la información y generar un buen diagnóstico para juntar voluntades y empezar a trazar estrategias a escala cuenca, a mediano y largo plazo”, indicó, para sumar que la audiencia pública ayudará a “hacer un diagnóstico multiactoral con un enfoque metropolitano, para tener en cuenta la cuenca y no algo parcializado de Rosario”.

“La audiencia sería una herramienta institucional. Las acciones tímidas que tiene el municipio tienen más que ver con limpiezas en ciertos sectores, que son parches porque es una mirada acotada sobre la multiplicidad de impactos que tiene el arroyo”, agregó.

Comité sin conformación

Desde el Taller Ecologista, además, vienen reclamando la conformación del Comité de la Cuenca del Arroyo Ludueña, sancionado por decreto provincial en 2010. El mismo debería componerse por organizaciones, representantes del gobierno provincial, Aguas Santafesinas y autoridades de las ciudades y comunas involucradas en la cuenca.

“Es un arroyo que atraviesa once localidades. No quiere decir que en Rosario no se puedan hacer más acciones, sino que tiene que haber un enfoque integral. Lo que sucede aguas arriba, por ejemplo en Funes con las nuevas urbanizaciones o las industrias, pueden deteriorar la calidad del arroyo aguas abajo”, manifestó.