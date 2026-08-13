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El mercado de tractores, en "un año con picos" que se define entre la siembra y las lluvias

El año arrancó "frío", repuntó en Expoagro y volvió a levantar en Agroactiva, con los tractores chinos de fondo. Emiliano Ferrari, gerente de Agco Argentina, habló del pulso de las ventas, la competencia asiática y la expectativa frente a El Niño

Lucía Cuffia

Por Lucía Cuffia

13 de agosto 2026 · 11:35hs
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Tractores

Tractores, clima y competencia asiática: los temas que analizó Emiliano Ferrari, gerente general de Agco Argentina
El mercado de tractores, en un año con picos que se define entre la siembra y las lluvias

Celina Mutti Lovera

"Es un año extraño para el rubro de tractores. Empezamos con una industria bastante fría, después tuvo un foco muy grande en Expoagro, donde se hicieron muy buenos negocios; ahí hubo un acomodamiento para volver a resurgir en Agroactiva en junio. Es un año con picos", así lo describió Emiliano Ferrari, gerente general de AGCO Argentina y director comercial de Fendt y Valtra para Hispanoamérica.

Ferrari usó una metáfora futbolera para describir el pulso de las ventas en lo que va del 2026: "Hoy, a mitad del partido jugado, creo que es un año parecido al anterior. Pero falta ver qué pasa en esta época, donde se venden bastantes tractores por la siembra y que marca un diferencial. Va a depender mucho de cómo se comporten los niveles de lluvia para decir si fue un año parecido al 2025 o 2024", señaló.

Entre las señales a favor, el ejecutivo mencionó el sendero de baja de retenciones y las proyecciones de una campaña con más de 160 millones de toneladas, un récord histórico para Argentina. "Tenemos buenas noticias", aseguró.

Según Ferrari, la variable que podría inclinar la balanza este segundo semestre es el índice de lluvias. "Frente al fenómeno de El Niño o 'Súper Niño' que se espera, habrá que seguir de cerca cómo se comportan las lluvias. Ojalá que en este caso los pronósticos se confundan y afloje un poco, porque hay mucho por recoger y mucho para sembrar", sostuvo. "Creo que el año va a terminar comportándose en función de estos dos o tres aspectos", resumió.

Tractores chinos: "La diferencia está en la posventa"

Otro de los temas que sobrevuela al mercado desde hace un tiempo es el ingreso masivo de tractores de origen chino. Consultado al respecto, Ferrari se mostró cauteloso: "Me parece importante que el productor tenga oferta, porque eso le da la capacidad de poder elegir. Tal vez haya marcas orientales que están entrando, pero el resto de los competidores también tenemos la posibilidad de ingresar tractores con mucha tecnología desde otras plantas del mundo", aseguró.

A su entender, lo que al final del día va a determinar que una marca sea exitosa, vendrá de la mano con lo que pasa después de la venta. "Uno puede importar un equipo, llevarlo al campo y dárselo al cliente. Es una acción que dura poco tiempo, pero ahí nace la vida de la posventa. El promedio de un tractor en Argentina está en 15 o 20 años, según el parque. Cuando vendés un tractor, lo que empezás es una relación de 15 años con el cliente", planteó.

"La oferta está bárbara, pero la diferencia está en cómo te ayudo, cómo te atiendo y cómo transito ese camino con el cliente, que va a usar ese equipo para producir y generar dinero, no para pasear", enfatizó.

Un tractor "que habla"

El

El "tractor que habla", con la tecnología 'Talking Tractor' que la marca presentó este año en Argentina.

En el último Congreso Aapresid, la compañía exhibió un tractor de la Serie Q5, diseñado y fabricado en Finlandia, y que cuenta con la tecnología "Talking Tractor", un sistema de asistencia por voz que la compañía viene desarrollando.

"Se trata de un tractor autónomo, con el que podés interactuar verbalmente y obtener información. Más que hablarte, te responde, para no asustar a nadie", aclaró el ejecutivo. "Es el prototipo y norte que estamos buscando como empresa para ser más accesible a la hora del manejo", cerró.

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