Las fotos que dejó el primer día del Congreso Aapresid

Uno de los drones de mayor porte exhibidos en el parque de maquinaria, una de las principales atracciones para los visitantes.
LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante
Sala llena en el acto de apertura del congreso.
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La visita al parque de maquinaria tuvo su postal: el gobernador Pullaro en la cabina de un tractor.
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El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador Pullaro, durante el acto inaugural.
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Asistentes interactuando en uno de los stands del hall comercial, bajo miradas “marcianas”.
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El stand de La Capital, LT8 y LC+ presente en el congreso.
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Carolina Meiller y el gobernador Maximiliano Pullaro se saludan durante la apertura del congreso.
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Meiller, Iraeta, Pullaro, Torres, Javkin y Schvartzman, en el acto de apertura.
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