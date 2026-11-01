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Crónicas de campaña: los trigueros se entusiasman con las 500 espigas

El último relevamiento de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) reportó un ciclo de trigo por encima de la media. Hay alerta pro fusarium. La soja puso primera en la región núcleo y se evalúa el impacto de las heladas en maíz

1 de noviembre 2026 · 06:05hs
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El trigo entra en la recta final de una buena campaña aunque hay cierto temor por el fusarium.

El trigo entra en la recta final de una buena campaña aunque hay cierto temor por el fusarium.

“No vemos las 600 espigas por metro cuadrado del año pasado pero sí 500, por segunda vez vamos a tener una campaña triguera muy por encima de las medias de la zona”. Así lo destacatron los técnicos de Aldao, los mismos que el año pasado anticiparon el súper ciclo del trigo en la región. Los especialistas de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) lo destacaron en su último reporte. “Alcanzar 350 espigas ya es una gran noticia”, dijo.

La semana pasada, en la primera estimación de producción de trigo para la región núcleo, el servicio de seguimiento de campaña de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló un rinde de 43,6 qq/ha, superior por 5 quintales a la media, a pesar de las extrañas condiciones ambientales de este año.

Mientras tanto, con el 80% en llenado y 20% en floración, se sigue de cerca el impacto de las recientes heladas. En el sudeste de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe se detectaron daños puntuales. En María Susana y Bigand advierten por lesiones leves con espiguillas afectadas.

De todas formas, el trigo está entre excelentes y muy buenas condiciones en el 70%. El “gran obstáculo" que deberán afrontar técnicos y productores es el fusarium, un hongo que afecta la espiga, reduciendo el número de grano y el peso. Puede tener un impacto en la productividad de un 30% a 70% en años de epidemias severas.

El informe elaborado por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo remarcó que en Aldao hay fusarium con una presencia del 15 al 20%. “Vemos casos de espiguillas tomadas pero tambien cuadros donde está tomada la mitad o la espiga entera”, explicaron los técnicos de esa localidad. Si bien la enfermedad necesita de condiciones ambientales de temperaturas de 20 a 30°C y periodos de alta humedad, octubre no se mostró favorable. Pero que haya aparecido obliga a redoblar el esfuerzo en los monitoreos semanales.

La GEA apuntó que este año el trigo muestra un precio a cosecha (diciembre 2026) de 21,3 u$s/qq. Tomando un rinde de 40 qq/ha, el margen neto en campo propio es de 87 u$s/ha. En campo alquilado, con un costo del alquiler equivalente a 18 qq/ha de soja y prorrateado por el tiempo de ocupación del cultivo, el resultado es negativo con 130 u$s/ha. En noviembre del año pasado, con un precio a cosecha (diciembre 2025) de 18,3 u$s/qq, el margen neto en campo propio era de 59 u$s/ha, o sea, 28 u$s/ha menos que este año. Y en campo alquilado, la pérdida ascendía a 158 u$s/ha.

Pero desde hace una semana, el trigo opera con leves bajas. “Rusia autorizó por primera vez desde el 10 de julio la salida de buques con granos desde el mar de Azov, tras las restricciones impuestas por los ataques ucranianos con drones”, es el comentario de BCR mercados. La medida mejora las perspectivas de oferta exportable y ejerce presión sobre los precios.

En la región explican que el año pasado los ingresos por la rotación trigo / soja de segunda fue protagonista en los ingresos, explicando hasta el 60% de las ganacias. El trigo desde el 2016 pasó de ser un cultivo de poca importancia a una pieza fundamental en los márgenes y la ingeniería financiera del productor de la región central. Por eso, la posibilidad de que se vuelque mayor oferta triguera al mercado encendió los temores en el sector.

La soja puso primera

Aprovechando la ventana sin lluvias, esta semana se sembraron 350.000 hectáreas de soja de primera en la región núcleo, alcanzando un avance del 12%. El sudeste de Córdoba lidera las labores, con un avance del 15%, seguido por el centro-sur y el sur de Santa Fe, con el 12%.

En el norte de Buenos Aires se sembró el 8% del área prevista. Las bajas temperaturas siguen condicionando el ritmo de implantación.

El maíz y las heladas

En maíz “las últimas heladas provocaron un deterioro importante”, dicen los técnicos en María Susana. Y advierten: “Puede haber una caída del potencial del 10% al 30%”.

Pero en las cercanías de Rosario, si bien hasta la semana pasada venían muy preocupados por la falta de crecimiento y el color palido del cultivo, esta semana lo notan recuperados del frío. “Están muy lindos, pero la mejora se nota en los lotes que están bien nutridos”, explican.

“La respuesta final a si quedarán daños en los rindes potenciales estará en la capacidad de recuperación que muestren los lotes en los próximos 15 días”, subrayaron desde la GEA.

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