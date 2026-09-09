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Argentina logró la reapertura del mercado de Japón para carne aviar y ovoproductos

Japón constituye un mercado de gran relevancia para estos productos. En 2025 registró importaciones provenientes de diferentes partes del mundo por aproximadamente u$s 1.400 millones en carne aviar y u$s 117 millones en huevos

9 de septiembre 2026 · 15:14hs
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Apertura en Japón. La medida fortalece la presencia avícola argentina en un mercado de alto valor estratégico.

Apertura en Japón. La medida fortalece la presencia avícola argentina en un mercado de alto valor estratégico.

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) comunicó el levantamiento de la suspensión de importación de productos avícolas argentinos, como resultado de la evaluación de la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida comprende carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026, así como ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha.

Japón constituye un mercado de gran relevancia para los productos avícolas. En 2025 registró importaciones provenientes de diferentes partes del mundo por aproximadamente u$s 1.400 millones en carne aviar y u$s 117 millones en huevos. A su vez, Japón representa uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos, por lo que la reapertura contribuye a fortalecer la presencia de la producción avícola nacional en este mercado.

“El levantamiento de esta suspensión representa un avance significativo para la cadena avícola nacional y contribuye a ampliar las oportunidades de inserción internacional de la producción agroindustrial nacional en un mercado de alto valor estratégico”, resalta un comunicado de la secretaría.

La novedad se da en medio de una crisis en una de las principales firmas avícolas del país. En Granja Tres Arroyos alrededor de 7.000 empleos están en riesgo por la delicada situación financiera y productiva de la empresa.

Transición

Para formalizar la reapertura del mercado japonés, las autoridades sanitarias de ambos países acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI). Asimismo, se estableció un período de transición de dos meses, durante el cual podrán utilizarse los CVI vigentes. Una vez finalizado dicho período, los certificados deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos formatos acordados.

"Este resultado refleja el trabajo conjunto entre el Maff y el Senasa y el intercambio técnico desarrollado para evaluar las condiciones sanitarias y garantizar la inocuidad de los productos destinados al mercado japonés", destacaron desde la secretaría de Agricultura argentina, al tiempo que subrayaron que "la reapertura constituye un nuevo avance en la agenda agroindustrial bilateral entre Argentina y Japón y genera nuevas oportunidades para el sector avícola nacional, fortaleciendo su inserción en los mercados internacionales".

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