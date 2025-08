La UNR pone en marcha unos 30 cursos para adultos mayores

La Universidad para Personas Mayores es un programa de educación no formal dependiente del Área de Extensión y Territorio de la UNR , orientado a personas mayores de 50 años interesadas en seguir aprendiendo, compartiendo saberes y participando activamente en la vida universitaria.

Dos años después, la propuesta sumó un lugar propio para el desarrollo de sus actividades. Las autoridades de la UNR decidieron alquilar y acondicionar el edificio Casa Escasany, ubicado en Sarmiento y Córdoba, donde actualmente se concentran la mayoría de los cursos.

Una población en crecimiento

De acuerdo a datos oficiales, en la provincia viven unos 642 mil adultos mayores, lo que representa casi un 18 por ciento de la población total. Se trata de una población que viene en crecimiento en los últimos quince años.

Según un informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, en la ciudad las personas mayores de 60 años representan casi el 21 % de los habitantes. El 82 % de los encuestados vive en una casa propia y el 31% son parejas sin hijos mientras que el 27% viven solos.

Es también una población mucho más activa de como generalmente se la piensa. El trabajo destaca que el 23,4% están ocupados; en el caso de los varones la tasa de participación en el mercado laboral es del 39,2% mientras que para las mujeres la participación es del 11,2%.

Por su parte, el 88,3% de las mujeres realizan en promedio más de dos horas y media de trabajo doméstico y de cuidados, dichas tareas mientras que el 84% de los varones le dedican en promedio una hora cuarenta y cinco minutos.

La propuesta de la UNR para los adultos mayores es brindar un espacio de inclusión donde se comparten conocimientos. Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, este espacio tiene un lugar prioritario dentro de la estructura de la destacó el lugar prioritario que tiene este dispositivo dentro de la estructura de la universidad.

"Es una herramienta que encontró una gran aceptación y brinda una propuesta de formación en diversos temas. Estamos convencidos de que la Universidad debe ser abierta, en diálogo con los actores de su tiempo y comprometida con ellos. Una de las iniciativas de mayor importancia en esta dirección es el Programa de Personas Mayores que se ha ido consolidando en estos últimos años. Y en este segundo semestre vamos a ampliar la variedad de cursos y continuar con esta larga trayectoria de compromiso con nuestras personas mayores", destacó.

Los cursos del segundo cuatrimestre

Las actividades se desarrollan principalmente en el espacio ubicado en Sarmiento 784, aunque algunas propuestas se dictan en otras sedes. Los cursos abarcan una amplia diversidad temática y se construyen en articulación con contenidos curriculares de las carreras de grado de la UNR.

Para el segundo cuatrimestre la oferta académica contempla: Economía Familiar, Turismo accesible y sustentable en Argentina, El rol de los estados miembros de BRICS en las principales mesas de negociación multilateral, Pensamiento político argentino y latinoamericano, Psiconeuroendocrinoinmunología: una perspectiva interdisciplinaria de la salud humana, Paleta Teatral: teoría del color y vestuario, La libertad y el sentido de la existencia, Iniciación a la magia (Ilusionismo), Nutrición para una vida plena, Historia crítica de la Roma antigua. De los orígenes míticos a la disolución del Imperio, De derecha a izquierda: la Revolución Francesa como el laboratorio político contemporáneo (siglos XIX, XX y XXI) y Notas al pie. Haciendo grande la letra chica. Literatura y nuevos lenguajes.

En tanto se habilitaron nuevas vacantes en los cursos de La filosofía y el problema del otro: el amor y el poder de la palabra, Arqueología Urbana de Rosario, Rosario entre dos siglos (1850–1940), Experiencia Bailable, Proyecto Todo Técnicas. Aplicadas al arte y el diseño, Filosofía a la carta: la complejidad de nuestros tiempos, Taller salud Sexual y sexualidad, Arte y Moda, Dibujo y naturaleza, Miradas sobre las series de televisión, Historia del concepto: Identidad étnica, simbología, cosmovisión e identidad étnica, Taller de creación textil, Fotografías para la historia, las pasiones humanas, Clásicos de la literatura occidental, Emotango, Conflictividad social Argentina y Latinoamericana. Interacciones entre Historia y cine, Contame una historia y Derecho de familia.

La inscripción comienza el próximo lunes (11 de agosto), tanto de manera presencial como online: en el Salón Norte de la Sede de la UNR (Maipú 1065), en el horario de 9 a 13 y de 16 a 19, o a través de la página web de la universidad.