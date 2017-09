Das Neves reveló que le advirtió a Macri que veía "muy mal" el accionar del RAM

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, reveló hoy que a principio de la gestión de Mauricio Macri le advirtió al presidente que venía "muy mal" la situación de grupos mapuches radicalizados, calificó de "delincuentes" a la organización RAM, y denunció "cierto nivel de complicidad de la Justicia" ante esta situación.

Además, volvió a cuestionar al juez federal de Esquel Guido Otranto, quien investiga la desaparición de Santiago Maldonado , al señalar que fue "digitado" por la agrupación kirchnerista La Cámpora y "no" es oriundo de Chubut.

"Son unas sinvergüenzas... (Los integrantes de) El RAM, son delincuentes", consideró el mandatario chubutense sobre el denominado grupo Resistencia Ancestral Mapuche, acusado de cometer varios hechos violentos en regiones de la cordillera patagónica y tener vinculaciones con organizaciones similares.

En declaraciones a radio Mitre, afirmó: "Hace dos años y medio que este tema lo venimos charlando con otros gobernadores, a principio de la gestión lo charlé con Macri y le dije 'esto viene muy mal'. Sé que el presidente habló con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet".

Das Neves destacó: "Desde hace varios años en Neuquén, Río Negro y Chubut, como han venido avanzando estos grupos, la contrapartida no fue ni siquiera la represión, sino darles más de 300 mil hectáreas de tierra a los mapuches para generar unidades de trabajo".

"Nuestra población está integrada por la comunidad mapuche, con médicos, docentes, una ministra mía", recalcó Das Neves diferenciando a integrantes de la comunidad originaria con los grupos más radicalizados.

gendarmes1.jpg Los gendarmes, en pleno rastrillaje.





Añadió: "El aborigen por naturaleza es absolutamente pacífico como nadie". "Por lo cual le tienen miedo (a la RAM), porque les roban, tienen armas", explicó el gobernador chubutense, quien enfatizó que hay un "cierto nivel de complicidad de la Justicia" en el accionar de este grupo, sobre quien hay denuncias de incendios de vehículos, de puestos de estancias y de maquinarias agrícolas.

Das Neves alertó sobre las "idas y venidas" en la causa de Maldonado, desaparecido desde el 1º de agosto tras el desalojo de la ruta nacional 40 a la altura del paraje chubutense de Chushamen, donde un grupo de personas pedía por la liberación del referente del RAM Facundo Jones Huala, detenido en el penal federal de Esquel.

"Ahogado o no ahogado. Tantas contradicciones, peritajes, idas y venidas... El juez Otranto también fue digitado por La Cámpora, no lo conocía ni la madre en Esquel, no era de la provincia", indicó Das Neves.