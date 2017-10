"Iremos al Mundial, imagino a Argentina con mucha furia"

El técnico de la seleccion albiceleste, Jorge Sampaoli, afirmó sin titubear ayer por la noche que está "seguro y convencido" de que Argentina estará en el Mundial de Rusia 2018. "Nosotros nos jugamos el pase al Mundial. Me siento muy confiado con estos futbolistas. Estoy seguro y convencido de que estaremos en Rusia", expresó el Zurdo durante una conferencia de prensa que brindó en el predio Julio Humberto Grondona de Ezeiza tras la última práctica de cara al choque de esta noche ante Perú.

El entrenador casildense aclaró que no había definido el once titular que enfrentará hoy a los peruanos en el estadio de Boca. "El equipo no lo tengo. Estuve ocupado con Enzo Pérez, (Gabriel) Mercado y Pezzella viendo videos de la Libertadores 2015", sentenció.

Sampaoli sostuvo que imagina un partido con Perú "con paciencia y calma" y agregó que Argentina será insistente de cara al cotejo. "Imagino a Argentina con mucha furia. Acá no se puede esconder la realidad de lo que somos. Mi sentir es que mañana (por hoy) Argentina saldrá con todo a buscar sin tener ningún tipo de temores en ningún aspecto", afirmó.

"En el poco tiempo de preparación que tenemos debemos buscar jugadores que establezcan servicios para otros. Estamos buscando futbolistas de ese perfil. Pipa (Benedetto) puede ser el 9 de la selección. La sociedad (con Messi) puede funcionar. Buscamos relacionar jugadores", explicó el DT sobre la posible presencia del atacante de Boca.

En cuanto a la función que cumplirá Messi en el equipo, explicó que la búsqueda será replicar lo que hace en Barcelona. "Debe moverse en la posición en la que lo hace en su club. Inventarle una posición acá sería una locura".