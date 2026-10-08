Susto en barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol y provocaron una fuga

Ocurrió este mediodía en Zeballos entre Colón y Ayacucho. El escape obligó a cortar el tránsito y a evacuar a algunos vecinos

Hubo alarma por una fuga de gas en barrio Martin.

Tras un amplio operativo desplegado desde el mediodía de este jueves en Zeballos entre Colón y Ayacucho , en barrio Martin, se logró controlar una importante fuga de gas que había obligado a interrumpir el tránsito vehicular en la zona y a evacuar a algunos vecinos .

Todo comenzó cuando trabajadores que realizaban tareas para extraer un árbol rompieron accidentalmente un caño de gas, lo que provocó la fuga y un fuerte olor en esa zona .

De inmediato, cuadrillas de Litoral Gas llegaron al lugar para tratar de controlar la pérdida.

“En el área de Parques y Paseos comunicaron que, al momento de tumbar el tronco principal de un árbol durante la extracción, sintieron olor a gas. Al ser una cañería de acero la labor llevó tiempo” , afirmó un supervisor de la empresa.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Como medida preventiva fueron evacuados varios vecinos de la zona, principalmente empleados de un laboratorio ubicado a pocos metros del lugar del incidente.

El operativo se desarrolló en un horario de alta circulación, con escuelas en las inmediaciones y alumnos que transitan habitualmente por ese sector de barrio Martin.

Antes de hacer un pozo, asegurate de que no haya caños de gas:



Usá siempre pala de mano, nunca máquinas

Evitá excavar delante del gabinete

Contactanos y te compartimos los planos para saber por dónde pasa el caño en tu vereda:https://t.co/KEYMlFbgEb#ConectamosConVos pic.twitter.com/0hDZrGsFz8 — Litoralgas (@Litoralgas_OK) October 8, 2026

Luego de tres horas de trabajo, el escape de gas fue controlado. También se levantó el corte de tránsito dispuesto previamente como medida preventiva y para facilitar la labor de las cuadrillas.