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Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

Se trata de un hombre de 41 años a quien vinculan con el la muerte de Roxana Villarreal, quien fue hallada el martes a la noche sin vida en su casa

8 de octubre 2026 · 06:59hs
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El sospechoso por el crimen de la mujer en Capitán Bermúdez

Foto: Gobierno de Santa Fe

El sospechoso por el crimen de la mujer en Capitán Bermúdez, captado por cámara de videovigilancia

Un hombre de 40 años resultó detenido este miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI) en Capitán Bermúdez, sindicado como principal sospechoso del homicidio de Roxana Villarreal, la mujer de 56 años hallada el martes a la noche sin vida en su domicilio de 9 de Julio al 500 de esa localidad.

Personal del Distrito San Lorenzo de la Policía de Investigaciones realizó tareas de campo consistentes en relevamiento de cámaras privadas y testimonios de suma relevancia, donde se estableció la posible participación de un hombre en el hecho.

El sospechoso fue identificado como Abel B. de 40 años, quien resultó el miércoles durante un allanamiento realizado en un domicilio de Avenida San Lorenzo al 2500.

La investigación continúa a cargo del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, quien llevará en las próximas horas al detenido a audiencia imputativa.

>> Leer más: Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

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