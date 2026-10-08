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Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra "audaz e inventiva"

La escritora canadiense fue premiada por su obra, que combina poesía, traducción y estudios clásicos y renovó la literatura contemporánea

8 de octubre 2026 · 08:47hs
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Anne Carson obtuvo el premio nobel de Literatura 2026. (Foto: gentileza Vogue España).

Anne Carson obtuvo el premio nobel de Literatura 2026. (Foto: gentileza Vogue España).

La escritora canadiense Anne Carson fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que el Comité Nobel definió como “audaz e inventiva” y que, a través de un diálogo permanente con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea.

El reconocimiento, dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares, se conoció este jueves y completó una nueva jornada de anuncios de los premios Nobel, que durante esta semana también reconocieron aportes científicos en distintas áreas.

El Comité Nobel destacó especialmente la capacidad de Carson para combinar géneros, lenguajes y disciplinas. Su producción se mueve entre la poesía, el ensayo, la traducción y los estudios clásicos, con una fuerte presencia de la literatura de la Antigüedad.

Una escritora entre los clásicos y la literatura contemporánea

Carson nació en Toronto en 1950. Su formación académica estuvo vinculada desde temprano con los estudios clásicos y en 1981 publicó su tesis doctoral. A partir de entonces desarrolló una obra que combinó su trabajo como poeta, traductora y docente universitaria.

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, destacó que su escritura surge del cruce entre la atención del filólogo por las palabras y la búsqueda del poeta de nuevos sentidos.

La etimología también ocupa un lugar central en su método de trabajo.

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Entre sus traducciones del griego clásico se encuentran Si no, invierno, una interpretación de fragmentos de Safo publicada en 2002, además de versiones de Electra y Antígona, de Sófocles, y Las bacantes, de Eurípides.

Safo, el deseo y el amor

Una de las claves de su obra aparece en Eros, el agridulce, publicado en 1986, donde Carson reflexionó sobre el deseo a partir de una expresión de Safo que combina el dolor y la dulzura.

La autora describió su método como una “visión estereoscópica”, capaz de sostener dos perspectivas al mismo tiempo.

Durante la década de 1990 publicó algunas de sus obras más reconocidas.

En Vidrio, ironía y Dios (1995) incluyó “El ensayo de vidrio”, un extenso poema sobre el duelo y el amor no correspondido que cruza la historia de una mujer abandonada con la obra de Emily Brontë.

Tres años después llegó Autobiografía de rojo: una novela en verso. Allí recuperó fragmentos del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, un monstruo alado derrotado por Heracles, para transformarlos en la historia de un joven que se enamora de quien finalmente lo destruye.

Un libro convertido en objeto

La experimentación de Carson no se limitó al lenguaje. En La belleza del marido: un ensayo ficticio en 29 tangos, de 2001, narró una relación atravesada por el engaño a través de 29 episodios que comienzan con versos de John Keats.

En Nox, publicado en 2010, convirtió el recuerdo de su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en 2000, en una obra de características particulares.

El libro adopta la forma de una caja que contiene un pliego desplegable con fotografías, cartas y textos, además de una traducción de la elegía 101 de Catulo, dedicada por el poeta latino a la muerte de su propio hermano.

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La experimentación continuó con Flotador (2016), compuesto por 22 cuadernos que pueden ser leídos en cualquier orden.

En Norma equivocada, publicado en 2024, reunió textos de carácter performativo y volvió a cruzar literatura con distintas disciplinas artísticas y académicas.

Una obra que también salió del papel

El Comité Nobel destacó además la libertad con la que Carson trabajó junto a artistas de diferentes campos. A lo largo de su carrera colaboró con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y de teatro, ampliando los límites tradicionales de la literatura.

Esa búsqueda de nuevas formas es uno de los elementos que explican el reconocimiento de la Academia Sueca: una obra construida sobre los clásicos, pero que al mismo tiempo los utiliza como materia para experimentar con nuevas formas de escritura.

Con el Nobel de Literatura 2026, Anne Carson suma así el máximo reconocimiento de las letras a una trayectoria marcada por el cruce entre poesía, traducción, pensamiento y artes escénicas.

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