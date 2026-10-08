Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo por amenazas

Leonardo Sebastián Flores quedó bajo arresto meses después de su liberación. Esta vez pidieron su captura por una balacera con un mensaje mafioso

El sospechoso purgó una pena de 11 años por homicidios cometidos en la década anterior.

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció este miércoles la captura de un hombre que fue condenado por dos homicidios hace 10 años. Leonardo "Caquita" Flores quedó detenido por la denuncia de una balacera a pocos meses de su liberación y próximamente será imputado por el ataque.

El sospechoso de 34 años fue identificado en el marco de varios allanamientos simultáneos en la zona sudoeste de Rosario. Durante el procedimiento le secuestraron un arma de fuego , una importante cantidad de municiones y tres teléfonos celulares.

El fiscal Franco Miatello solicitó el arresto por una balacera registrada el último 9 de septiembre. De acuerdo a fuentes oficiales, el tirador también dejó una nota con amenazas a una persona antes de la huida.

En total, la PDI revisó cinco domicilios ubicados en la zona cercana a la Unidad Penitenciaria 6, detrás de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II . El procedimiento se llevó a cabo en avenida Francia al 5300, Esteban de Luca al 2700, Garibaldi al 2600 , Cafferata al 5200 y Crespo a la misma altura.

Video: gobierno de Santa Fe.

Flores fue detenido a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y además se secuestraron distintos elementos de interés para la causa. Entre ellos se destaca el hallazgo de una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, ocho proyectiles compatibles y 49 balas calibre 22.

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La investigación judicial comenzó hace casi un mes, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado por detonaciones frente a una vivienda. Los agentes a cargo del operativo constataron que había marcas de los disparos en la fachada, aunque ninguna persona resultó herida.

Foto: PDI.

De acuerdo a fuentes oficiales, dos mujeres estaban adentro de la casa en el momento del ataque. Cuando salieron a la calle, encontraron una nota con amenazas.

¿Por qué condenaron a Caquita Flores?

La Justicia santafesina condenó a Caquita en 2016 a 11 años de prisión efectiva por dos homicidios. En el marco de un procedimiento abreviado, reconoció su participación en ambos episodios.

El primer asesinato ocurrió el 14 de junio de 2014 cerca de la zona de Cafferata al 5200, el mismo lugar donde esta semana se hizo unod de los allanamientos para arrestar a Flores. Esa madrugada mataron a balazos a Iván "Tito" Gómez, un muchacho de 23 años que había ido a una fiesta en Boman al 3600.

Un año más tarde, la Fiscalía Regional Segunda inició otra investigación sobre la muerte de un joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en un cañaveral del Camino Nuevo a Soldini. Ezequiel Rafael Ortiz había recibido siete disparos, de acuerdo al reporte del operativo realizado el 25 de septiembre de 2015.

Flores fue detenido e imputado días después de este último episodio. En la primera audiencia lo señalaron como autores del crimen de Gómez y en noviembre del año siguiente aceptó la condena que terminó de cumplir hace pocos meses por su participación en ambos casos.