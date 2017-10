Malestar por la presencia de Gendarmería en un acto por Santiago Maldonado en la Siberia

El hecho ocurrió este mediodía en la plaza frente a las puertas del ingreso a la Facultad de Psicología cuando una camioneta, que llevaba en su parte trasera una inscripción con el nombre del joven artesano desaparecido, ingresó y se paseó por las calles internas de la Siberia.

Pese a que los uniformados aseguraron que habían llegado para entregar una citación a un docente, su aparición en el predio universitario causo malestar y preocupación en la comunidad educativa.

A su vez, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Octavio Crivaro, quien, al ver pasar la camioneta, interpeló a micrófono abierto: "Ya que están acá, ¿por qué no nos dicen dónde está Santiago Maldonado?", preguntó el sociólogo y docente de Ciencia Política.

gendarmeria

En ese sentido, Bartolacci agregó que cuando los directivos de la facultad de Psicología le requirieron información, sostienen que venían a hacer una citación judicial para personal de Ingeniería Mecánica y que después no supieron explicarlo.

"Me parece un acto inadmisible y no me parece obra de la casualidad en el contexto, teniendo en cuenta que no frecuentan prácticamente nunca, lo cual genera mucha preocupación", apuntó.