Los dueños de taxis rechazaron de plano la iniciativa de un sistema "colectivo"

El proyecto que se presentó en el Concejo Municipal para la creación del servicio de taxis colectivos recibió un contundente rechazo de parte de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catilar).

José Iantosca, uno de los referentes de esa entidad, expresó a La Ocho minutos después de escuchar los argumentos de la concejala Fernanda Gigliani: "Rechazamos el taxi colectivo. Un proyecto de este tipo nos va a fundir. Además, sumará caos de tránsito".

"Es una vergüenza que una concejala que presente ese proyecto. Quiere producir un caos en el transporte público, quiere fundir taxis y colectivos. Ese sistema ya fue probado. Esos sistema sen dan en el subdesarrollo. Si querés encontrar ese sistema tenés que ir a Bolivia, Perú, en los lugares más subdesarrollados y con mayor pobreza. Acá lo tenemos en Villa Gobernador Gálvez y en Casilda. Ya pasó cuando se hizo con (la empresa) Tirsa, que puso un remís adelante y otro atrás", remarcó Iantosca.

En ese sentido, Iantosca remarcó: "Cuando escucho proyectos de este tipo, me pregunto... ¿Para qué son concejales de Rosario?"

El referente de Catiltar recordó: "Estos famosos remises compartidos o colectivos ya se fundieron. Es una vergüenza. Si quieren hacer esto es porque no entienden nada de transporte público de pasajeros. No saben que el transporte es monopolio del Estado. Esto no va a fundar al taxi, se va fundir el colectivo y se va a encarecer el transporte de los más pobres".