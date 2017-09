Ex auditor del Vaticano: "Estoy muy disgustado con la actitud del Papa"

"Hablo sólo ahora porque quería ver qué pasaba después de mi dimisión. En estos tres meses se han filtrado, desde el Vaticano, noticias ofensivas para mi reputación y mi profesionalidad. No podía seguir permitiendo que un pequeño grupo de poder expusiera mi persona para sus sucios juegos. Lo siento por el Papa. Mi relación con él ha sido maravillosa, indescriptible, pero en el último año y medio no me han permitido verle. Evidentemente no querían que le refiriera algunas cosas que he visto. Quería hacer el bien de la Iglesia, reformarla, que era lo que se me había pedido. No me lo han permitido".

Así habló Libero Milone en un reportaje. Cuando al ex auditor del Vaticano le preguntaron si estaba sorprendido por el silencio del Papa, respondió: "Disgustado, y mucho. Conociéndolo de persona, y al sentir una gran estima hacia él, su silencio sólo puedo explicarlo con el hecho que no le han permitido hablar conmigo u otras razones que desconozco".

—Tal vez, efectivamente, la relación de confianza se ha resquebrajado.

—Pero entonces el Papa podía haberme llamado por teléfono y decírmelo. Observo que tras mi dimisión no ha sucedido nada; como que ese fue el objetivo.