América 24 despidió a Ari Paluch tras la denuncia de acoso sexual

El periodista Ari Paluch fue desvinculado del programa que conducía en la señal televisiva A24 tras el escándalo generado por la denuncia de acoso sexual hecha pública por una microfonista.

La semana pasada, el conductor, de 55 años, fue acusado por la microfonista Ariana Charrúa ante las autoridades del canal mediante un escrito en el que relataba que, al finalizar el programa y mientras le quitaba el micrófono, Paluch le "tocó el trasero".

"Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable", escribió Charrúa en su carta.

En su descargo, el animador admitió haber tocado inapropiadamente a la empleada del área técnica, pero aseguró que el contacto no fue deliberado y que se disculpó de inmediato.

Horas más tarde se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad sobre el momento en que Paluch y Charrúa están en contacto.

Como la imagen no permite una observación concluyente, el periodista consideró que prueban que solo hubo un roce accidental, mientras que para la mujer muestran la veracidad de su denuncia.

Tras conocerse la denuncia de Charrúa, otras mujeres que trabajaron con Paluch hicieron públicas situaciones de acoso o de maltrato laboral que aseguraron haber sufrido con el periodista.

A24 no podía tomar la decisión de rescindir el contrato porque Paluch es empleado de la productora Scaramella, pero en una reunión de la que participó el propio periodista se resolvió que ya no estuviera al frente del programa que conducía los mediodías desde julio pasado.

Las apariciones de Paluch en la pantalla de A24 ya habían sido suspendidas desde el fin de semana, cuando debía conducir de 13 a 15 la cobertura de las elecciones el domingo último, y fue relevado, al igual que el lunes en su programa habitual.

Según se informó, la rescisión de contrato es del canal con el programa conducido por Paluch en particular y no con el resto de los programas que produce Scaramella.

Paluch está casado con Carolina, de 49 años, y tiene dos hijos: Nicolás, de 29, y Martina, de 16.

En las últimas horas se sumaron nuevos testimonios contra Paluch por situaciones de acoso y de maltrato en el ámbito laboral.

Verónica Albanese, quien fue locutora de su programa, aseguró haber sufrido acosos aún estando embarazada y dijo que fue despedida del ciclo porque no aceptó las propuestas.

También dijo que comenzó a trabajar con Paluch cuando la locutora Federica Guibelalde decidió irse del programa: "Federica la había pasado tan mal por la misma situación, a tal punto que se tuvo que ir a vivir a otro país" (ver aparte).

Famosos

Varios famosos condenaron a Paluch y salieron a contar lo que aparentemente se conocía en el ambiente. Jorge Rial, compañero de Paluch en el Grupo América, dijo: "Repudio su actitud y no me gusta compartir ningún espacio con él. Este es el momento de tomar una medida ejemplar, de poner un tope. Tocar el culo no es una casualidad".

Verónica Lozano (47) fue otra de las que se alzó contra la conducta del periodista. En cuanto salió a la luz la denuncia de Charrúa, Lozano escribió un tuit entre irónico y lapidario: "Ah, era #givemefive. Pero qué pelotuda soy. Pensé que me apoyabas el pene... ¡Mala mía!". Una vez consultada, aclaró: "Nunca laburé con él pero mi tuit fue por la respuesta que dio para justificar su comportamiento. Y me parece una subestimación al género".

Paluch había hecho su descargo diciendo que no le había tocado la cola a la microfonista a propósito sino que había querido saludarla con "give me five" y que en vez de tocarle la mano, "le toqué su cadera, su parte íntima".

La Negra Vernaci también se refirió a esa justificación como una subestimación. Y agregó que no le sorprendía que hubiera una denuncia de acoso contra Paluch: "Lo sabíamos todos. A mí nunca me pasó porque no trabajé con él pero era algo que se sabía".

Otros colegas de Paluch también se expresaron sobre el caso. Andy Kusnetzoff, de 46 años, dijo al frente de su programa de radio: "Es raro lo de la sanción suspendida por una semana. El hecho pasó o no pasó. Y si pasó no tiene nada que ver esperar una semana para aplicar un castigo". Y coincidió con que la actitud de Paluch como acosador y maltratador de sus compañeras mujeres era algo sabido en el medio.

Lo mismo aseguró Matías Martin (46), que repudió el comportamiento de Paluch; y Beto Casella (57), que dijo en una entrevista radial y en su programa "Bendita TV" (Canal 9): "Todos en el medio habíamos escuchado algo de Ari Paluch", dijo.

Y opinó sobre la valentía de las mujeres que se animaron a hablar y denunciarlo. "No importa si pasó ahora o hace diez años. Lo decís cuando podés o te sale. El acosador necesita que lo detengan de alguna forma".

Por otra parte, otra de las consecuencias del escándalo fue la renuncia de José "Gaucho" Hérnandez, panelista de su programa en A24, en cuanto se supo de la denuncia. "Antes que nada soy padre de dos mujeres. Y por solidaridad y respeto con Ariana que es una excelente compañera", explicó el periodista.

cuestionado. Paluch había sido sacado del aire el fin de semana hasta que ayer se lo desvinculó