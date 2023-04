Zaz, la voz francesa que conquistó las almas rosarinas

Lo que transmite Zaz en escena es tan fuerte, con tanta luz y energía, que no hace falta entender francés para captar el pulso sensible de sus canciones. De hecho, eran los menos quienes pudieron descifrar sus palabras entre tema y tema o el mensaje contenido en sus hits (más allá de que el bienvenido traductor de Google todo lo puede). Pero si un ser de otro planeta hubiese aterrizado el viernes pasado en el show de Metropolitano seguramente también se hubiera sentido atrapado por ese torrente de calidad y calidez que bajó Zaz desde el escenario.

Para acercarse aún más a su público, Zaz encendió una vela y dijo: “Cuando todo está demasiado oscuro enciendo velas, me hace recordar que la llama sigue viva dentro de mí, me encantan los actos simbólicos porque convierten los actos invisibles en visibles”. Luego llegó “Si jamais j’oublie”, ese que dice “si alguna vez lo olvido, las noches que he pasado, recuérdame quién soy, porque estoy vivo”.