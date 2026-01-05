La Capital | Zoom | Roly Serrano

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor

A casi dos años del choque que puso en riesgo su vida, el actor retomó su carrera teatral y confirmó una relación con una joven del ambiente artístico

5 de enero 2026 · 17:38hs
A casi dos años del grave accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte, Roly Serrano atraviesa un presente marcado por la recuperación personal y el regreso pleno a la actividad profesional. El actor, de 70 años, confirmó que está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, una licenciada en teatro de 26 años, con quien además ya convive en la provincia de Córdoba.

La relación se inició durante la última temporada teatral cordobesa, donde Serrano se instaló por compromisos laborales. Allí protagoniza la obra Suspendan la boda, ámbito en el que conoció a Saldaño Vicente, quien también se mueve en el circuito teatral y colabora en producciones encabezadas por Nazarena Vélez en Villa Carlos Paz. Según trascendió, el vínculo avanzó rápidamente y la convivencia se dio de manera natural en medio del trabajo compartido.

Aunque la pareja mantuvo inicialmente un bajo perfil, en las últimas semanas comenzaron a mostrarse en público. Asistieron juntos a eventos sociales, como el casamiento del humorista Coco Sily, aunque en ese momento no había confirmación oficial del romance. En programas del espectáculo coinciden en que al actor “se lo ve bien, activo y entusiasmado”, una imagen que contrasta con el delicado estado de salud que atravesó tras el siniestro vial.

"Es una historia hermosa"

En declaraciones al medio Infobae, Serrano puso en palabras el momento personal que vive: “Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”. La joven, además, integra el elenco de la obra Yepeto y acompaña al actor en su rutina diaria y en los compromisos profesionales.

El presente del actor se explica también por un largo proceso de recuperación, que incluyó meses de internación y rehabilitación. Luego de aquel episodio que obligó a frenar su carrera y encendió preocupación en el ambiente artístico, Serrano volvió a los escenarios y retomó una vida activa.

Quién es Candelaria Saldaño Vicente, la joven actriz que conquistó a Roly Serrano

La relación entre Roly Serrano, de 70 años, y Candelaria Saldaño Vicente, de 31, comenzó hace aproximadamente un año, en un momento clave para el actor: cuando retomaba de manera progresiva su actividad laboral y su reaparición pública tras el grave accidente automovilístico que había puesto en pausa su carrera. Según trascendió en el programa Infama (América), la pareja ya convive y atraviesa un presente marcado por la estabilidad y el acompañamiento mutuo.

El vínculo se inició en Córdoba, provincia de la que es oriunda Saldaño Vicente, donde Serrano se encontraba por compromisos teatrales. La joven es actriz y profesora de teatro, formada como licenciada en esa disciplina en la Universidad Nacional de Córdoba, y se desempeña dentro del circuito teatral local. Además, colabora en producciones encabezadas por Nazarena Vélez, incluida la obra en la que actualmente participa Serrano.

En su propio blog personal, Saldaño Vicente se define como una apasionada de las artes escénicas y promueve una concepción del teatro como experiencia transformadora. “El teatro se lleva en el cuerpo. No solo vayan a ver una obra, vayan a vivirla”, escribió en uno de sus textos. En ese espacio también comparte reflexiones, recomendaciones y un registro de las obras vistas, con el objetivo explícito de acercar el teatro a públicos que no lo frecuentan habitualmente.

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor

