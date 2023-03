El ex marido de la participante de "Gran Hermano" destacó que la popularidad que logró la joven en el reality es un trampolín para retomar su carrea

Romina no para de dar que hablar. Primero fue blanco de fuertes críticas por las denuncias de corrupción de las que fue blanco durante su paso por función pública, después los haters de Twitter la atacaron por la reacción de su hija menor al visitarla en la casa de "Gran Hermano" y ahora quedó bajo todos los reflectores por las revelaciones que hizo Walter Festa , ex pareja de la joven, sobre su futuro en la política.

Este martes Festa, ex intendente de Moreno, se confesó en "Argenzuela", el programa que conduce Jorge Rial por C5N . Consultado sobre si Romina "tiene intenciones de volver a la política, dijo sin dudar: “Yo creo que a la única persona que puede escuchar es a Cristina” , y reconoció que la popularidad que le dio a su ex haber participado del reality el Telefe le puede dar un nuevo impulso a su carrera.

"Romina no tienen intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política. Sí va a seguir ayudando a la gente en el plano social, pero no creo que quiera hacer política, eso es lo que charlamos. Salvo que sea necesaria para algo”, comentó Festa, y enfatizó: “Somos peronistas y kirchneristas. ¿Si llama Cristina le vamos a decir que no?”.