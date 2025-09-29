La Capital | Ovación | Newell's

La ropa de Newell's: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

AIFIT desembarcó en el parque de la Independencia hace casi dos años y conservará la prioridad para vestir al primer equipo

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

29 de septiembre 2025 · 10:27hs
Desde 2024

Marcelo Bustamante

Desde 2024, AIFIT es el sponsor oficial de la indumentaria de Newell’s

Desde el primero de enero de 2024, AIFIT se convirtió en el patrocinador y proveedor oficial de los productos de indumentaria deportiva del Club Atlético Newell's Old Boys. Antes del cierre de la actual dirigencia se firmó la extensión del vínculo que tendrá un nuevo vencimiento hasta diciembre de 2027.

Athletic International Fit (AIFIT) es una compañía de indumentaria deportiva y urbana con presencia en el mercado estadounidense. Hace casi dos años adquirió la marca de origen chileno Onefit como parte de su estrategia de expansión en el sur de América.

El primer contrato con la compañía vencía en diciembre de 2025 tras la salida de la marca Givova, que habían llegado a la Lepra con la dirigencia encabezado por Eduardo Bermúdez. AIFIT tuvo una estrecha relación con la institución rojinegra, al punto de que aportó fondos para construir la nueva tribuna Lionel Messi.

>> Leer más: En Newell's vencerán 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Cabe recordar, que el sponsor tiene a su cargo la tienda oficial que se encuentra en el parque de la Independencia. Además de la primera división, la indumentaria también es utilizada por los juveniles y algunos deportes amateur que se practican en el club.

Newell's practica por la tarde y queda concentrado

Después de un fin de semana donde Cristian Fabbiani probó el once para enfrentar a Estudiantes de La Plata este martes a las 19 en el Coloso, el plantel leproso encarará este lunes el último entrenamiento en horario vespertino de cara al choque ante el Pincha. A posteriori, los dirigidos por el Ogro quedarán concentrados.

Noticias relacionadas
Newells tiene la opción de compra del 50 por ciento del pase de Carlos González en un millón 500 mil dólares.

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

El pibe de Newells Valentino Acuña fue titular en el triunfo argentino en el Mundial sub-20.

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Los socios de Newell’s irán a las urnas el próximo domingo 14 de diciembre para elegir a las nuevas autoridades que administrarán el club.

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Luciano Herrera puede ofrecer una opción goleadora en la ofensiva de Newells.

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani se prepara para Estudiantes

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Lo último

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

¿Vuelve Soda Stereo? El sorpresivo posteo que ilusiona a los fanáticos

¿Vuelve Soda Stereo? El sorpresivo posteo que ilusiona a los fanáticos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Solo en una semana, las tareas de demolición de la cabecera 2 equivalen a 3 canchas de fútbol. El plan de reconstrucción avanza en tiempo y forma

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos
La Ciudad

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Ovación
Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur
Ovación

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

La ropa de Newells: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

La ropa de Newell's: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

Policiales
Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

La Ciudad
El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta