La ropa de Newell's: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

AIFIT desembarcó en el parque de la Independencia hace casi dos años y conservará la prioridad para vestir al primer equipo

Desde el primero de enero de 2024, AIFIT se convirtió en el patrocinador y proveedor oficial de los productos de indumentaria deportiva del Club Atlético Newell's Old Boys . Antes del cierre de la actual dirigencia se firmó la extensión del vínculo que tendrá un nuevo vencimiento hasta diciembre de 2027 .

Athletic International Fit (AIFIT) es una compañía de indumentaria deportiva y urbana con presencia en el mercado estadounidense. Hace casi dos años adquirió la marca de origen chileno Onefit como parte de su estrategia de expansión en el sur de América.

El primer contrato con la compañía vencía en diciembre de 2025 tras la salida de la marca Givova , que habían llegado a la Lepra con la dirigencia encabezado por Eduardo Bermúdez . AIFIT tuvo una estrecha relación con la institución rojinegra, al punto de que aportó fondos para construir la nueva tribuna Lionel Messi .

Cabe recordar, que el sponsor tiene a su cargo la tienda oficial que se encuentra en el parque de la Independencia. Además de la primera división, la indumentaria también es utilizada por los juveniles y algunos deportes amateur que se practican en el club.

Newell's practica por la tarde y queda concentrado

Después de un fin de semana donde Cristian Fabbiani probó el once para enfrentar a Estudiantes de La Plata este martes a las 19 en el Coloso, el plantel leproso encarará este lunes el último entrenamiento en horario vespertino de cara al choque ante el Pincha. A posteriori, los dirigidos por el Ogro quedarán concentrados.