Soda Stereo Electro Sinfónico solidario

En esta oportunidad presentando Soda Stereo Electro Sinfónico Coral, con la participación de más de 80 músicos en escena y dos directores interprentando nuevas versiones recorriendo toda la historia de SODA STEREO.

20 de agosto 2025 · 13:06hs
Soda Stereo Electro Sinfónico solidario

NEW BEATS ELECTRO SINFONICO SOLIDARIO es un proyecto Cultural-Solidario que interpreta nuevas versiones de la obra de los artistas consagrados del Rock & Pop Nacional e internacional con arreglos musicales de pop-rock-funk-soul-jazz-latin y la participación de instrumentos de cuerdas y vientos que le dan la impronta sinfónica.

El evento es de carácter solidario ya que parte de los fondos recaudados se aportan a Fundación Camino CONIN Rosario y para continuar con la causa con la que estamos comprometidos "crear un cambio positivo ayudar a organizaciones que luchan contra el cáncer y a niños y jóvenes a acceder a la educación y un mundo mejor a través de la música"

Banda Eléctrica: Alejandro Bianchi (batería) Hernan Barriocanal (piano) Federico Cardinale (teclados) Juliana Biasin (voz) Heidy Tiniacos (voz) Pablo Arana (voz) Peter Farante (guitarra y voz) Gonzalo Ros Vela (bajo)

Artistas invitados: Orquesta Opera Studio Rosario – Director Nelson Coccalotto y Coro LA MERCED de Santa Fe – Director Rodrigo Naffa

NEW BEATS se inicia en 2012 con presentaciones en eventos y pubs de la ciudad de Rosario con éxito en las convocatorias repetidas veces en el año en Beatmemo, Bar El Cairo, City Rock, Bodega Borde Rio, Jockey Club de Rosario, Old Resian Club de Rosario, en eventos privados en varias localidades del país.

2017 1º Playing for Change Day Rosario acompañados por el ensamble municipal de vientos Rosario que dirige el Maestro Fernando Ciraolo en el Galpón de la Música de la Municipalidad de Rosario llevando a cabo la primera experiencia con formato sinfónico. 2018 se consolida la presentación con el formato New Beats Sinfónico en Teatro La Comedia de Rosario a sala completa 700 localidades. 2019 se realizó el 2º NEW BEATS SINFONICO SOLIDARIO 2019 en Teatro El Círculo de Rosario con 60 músicos en escena del Coro Orquesta Opera Studio con la dirección del Maestro Nelson Coccalotto a sala completa. 2020 se realizó en el marco del Playing for change Day Rosario 2020 con la modalidad Live streaming desde Teatro Príncipe de Asturias Complejo Cultural Parque España de Rosario. 2021 se realizó el 4º NEW BEATS SINFONICO SOLIDARIO en Teatro El Círculo de Rosario con 100 artistas en escena, participaron invitados alumnos de la Escuela Playing for Change Diamante y la Escuela de música Funes Art y también el Coro Orquesta Opera Studio con la dirección del Maestro Nelson Coccalotto.

Año 2022 iniciamos las giras por varias localidades del país con la asistencia de miles de personas que compartieron y disfrutaron de nuestras versiones de la obra de los Beatles y del Rock&Pop Nacional, en Venado Tuerto, Santa Fe Capital, Paraná, Rosario, San Nicolás, Casilda y Jujuy. Actualmente continuamos girando por varias provincias de Argentina: Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, San Juan, San Luis y Buenos Aires, presentando nuestros shows y realizando aporte solidario.

El proyecto fue declarado de interés municipal para la Ciudad de Rosario, según Decreto nº 55.833, de interés institucional para la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales – UADER, de interés municipal para la Ciudad de Concordia según RESOLUCIÓN Nº 1.150 - H.C.D. 30-08-24, de interés municipal para Santa Fe Capital, para la Cámara de Diputados de la Prov. Santa Fe y Cámara de Senadores de la Prov. Santa Fe, Declaración de interés Cámara Diputados Provincia de Entre Ríos nº 133 Expte.28069. Declaración interés Cultural y Social del HCD Paraná Expte. Nº 191.

Información del proyecto: www.newbeatsband.com

Instagram: @newbeatsband

Venta de entradas: Boletería del teatro y www.tuticket.com.ar

