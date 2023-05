El video rápidamente se llenó de comentarios positivos de fanáticos de todas las edades. “Tienen que hacer un programa juntos como en la época dorada. Son unos genios”, aconsejó un seguidor. “Son lo más grande que hay en el último siglo”, opinó otro internauta.

“¡Muero por Coachella! ¡Indudablemente los mejores lookeados!” “¡No sólo el look! ¡Las estrellas del multi recital más importante del mundo. Me hacen reír mucho! ¡Por Dior, qué level!”, reza uno de los comentarios que resume las divertidas reacciones. Otros apuntaron directamente a la nostalgia de aquellos años de prime time y rating por los aires. “Tienen que hacer un programa juntos como en la época dorada. ¡Son unos genios!”.

>>Leer más: Pachu y Pablo se metieron en los once del homenaje a Maxi Rodríguez

Las celebrities también cayeron rendidas a las gracias del dúo rosarino. Inclusive uno de sus excompañeros, José María Listorti, que también suele apelar a sus sketchs retro en sus redes. Además, desde Araceli González hasta Vero Lozano, pasando por Georgina Barbarossa o Matilda Blanco también dejaron sus saludos y risas por lo vivido.

Así, Pablo y Pachu volvieron por un rato a VideoMatch después de un largo rato y alimentaron las ilusiones de verlos juntos nuevamente. La llegada de Marcelo Tinelli a la pantalla de América abrió todo tipo de especulaciones respecto a la futura programación y la posibilidad siempre latente de que el humor regrese al aire.

En el caso de Pachu, en 2021 había sido parte de La Academia en ShowMatch, haciendo gala de su humor y de sus atributos para el baile. en tanto que Pablo Granados en aquel entonces optó por decir que no y continuar con sus ocurrencias en las redes sociales. “No extraño la tele. Pero no porque me haya hecho algo malo. No la extraño porque encontré una libertad y un lugar, una zona de confort que es hermosa, nada más. Siempre me consideré creador de contenido, no actor, ni artista, ni cómico, sino creador de contenido. Esto que pasa con los celulares que cada vez te graban mejor y se escucha increíble, me cayó como anillo al dedo”, expresó por entonces.