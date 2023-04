Video viral: se reveló el misterio sobre Bono y The Edge grabados por familia rosarina

Desilusión: la familia rosarina del video viral se cruzó con imitadores de Bono y The Edge.

Durante el fin de semana, se hizo viral un video del encuentro entre una familia rosarina y Bono y The Edge de la banda U2. Entre selfies, saludos a las amigas de tenis y hasta una interpretación "Don't Cry for Me Argentina", la buena onda y la humildad de los músicos había sorprendido a todos. Pocos días después, hubo una explicación: se trataba de imitadores.