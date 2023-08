Valeria Lynch volvió a criticar duramente a Patricia Sosa

“Para mí, eso es fin. Pero fin, fin”, agregó la cantante. Cuando Dente le preguntó si se había enojado, Lynch fue contundente: “Me dolió, no me enojó. Yo para que me enojen, ¿sabés lo que tienen que hacerme? Y no llegó a hacerme mucho todavía”. Vale recordar que las dos artistas eran amigas hasta que un desacuerdo en torno a un proyecto laboral hizo que se pelearan de forma irreconciliable en 2020.