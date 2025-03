Una serie de Netflix muestra una práctica erótica oriental que se enseña en Rosario

Desde la saga de "Cincuenta sombras de Grey" a la más actual "Babygirl" (protagonizada por Nicole Kidman) , el BDSM (bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo) comenzó a ganar terreno en las producciones audiovisuales, aunque con no pocas críticas por presentar siempre al hombre como figura dominante . Ahora es una serie de Netflix la que decidió incluir el tema en su trama.

A principios de enero de 2025, la plataforma lanzó la segunda temporada de " Perfil falso", un thriller erótico desarrollado entre Colombia y México que cautivó a los usuarios, al punto de figurar en el top 10 global de las series más vistas de habla no inglesa durante su semana de estreno .

Además de las actuaciones y de la producción, el éxito de la serie se explica en parte por una trama que se anima, según la actriz Manuela González, a poner sobre la mesa temas considerados tabú. "Me encanta que como sociedad podamos admitir este tipo de historias sin tanta morronguería (ocultamiento)", dijo la actriz en una reciente entrevista.

El suspenso y la tensión vibran en cada capítulo, junto con las escenas de sexo entre la millonaria Ángela (el personaje interpretado por Manuela González) y el exfutbolista Emmanuel (Claudio de la Torre). Y precisamente en el sexto capítulo de la segunda temporada de "Perfil falso", la mujer es atada con cuerdas, con la técnica llamada shibari.

¿Qué es el shibari?

La escena entre Ángela y Emmanuel muestra la técnica japonesa de bondage que implica el uso de cuerdas para inmovilizar parcialmente a otra persona durante la práctica erótica. A diferencia del hojojutsu, el método japonés que utiliza cuerdas para someter a prisioneros, el shibari limita la movilidad y su fin es provocar una reacción sensual.

En el shibari la cuerda no solo es un instrumento físico, sino que también es utilizado como conductor de energía, sensaciones y sentimientos. Por eso es que el cuidado, el respeto y sobre todo el consentimiento son clave. Las ataduras tradicionales se hacen con material de cáñamo o yute.

La actriz que encarna a Ángela en la serie contó recientemente que "jamás habría tenido ese acercamiento a ese arte si no fuera por 'Perfil falso'" y que le gustaría experimentarlo con su pareja en la vida real, aunque advirtió que se debe evitar permanecer amarrado por mucho tiempo y no ubicar las cuerdas en zonas donde se pueda dificultar la circulación: "Es peligroso, el que no lo sepa hacer la embarra".

Reducción de riesgos

Con una experiencia de varios años como docente y practicante del shibari en Rosario, Velvet —así se la conoce en el mundo del BDSM de local— aclara de entrada que la posición dominante de quien ata puede ser llevada adelante tanto por un hombre como por una mujer.

En su caso, Velvet ingresó al shibari como practicante del BDSM (bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo), y explica: "Todas las prácticas del BDSM se pueden hacer enmarcadas dentro del BDSM o no. El shibari es una de ellas, porque puede ser erótico como no". En este sentido, Velvet explica a La Capital que si bien el shibari nace como práctica erótica del bondage japonés, con los años fue mutando "a prácticas más desde el lado de la conexión emocional, transmitir sensaciones, lo meditativo o al arte performático".

"Yo desaconsejo hacer shibari sin interiorizarse en el tema. Interiorizarse no es solo googlear. Es una práctica que conlleva riesgos, por eso nosotros aprendemos a realizarla reduciendo los riesgos. ¿Cómo? Estudiando, practicando y comunicándonos con nuestro modelo", apunta.

Respecto de las cuerdas, aclara que son especiales para el caso: "No son las cuerdas del tender de la ropa, son de fibra natural, con un tratamiento para que no irrite la piel. Acá conseguimos de yute, con una longitud de 8 metros y 6 milímetros de espesor".

El shibari en Rosario

Como en las demás prácticas del BDSM, Velvet destaca que el shibari debe ser consensuado y consentido: "Nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer, qué significa el shibari y después consentimos por sí o no a lo que estuvimos charlando. Porque el shibari es comunicación y en esa charla previa podemos acordar que sea erótico, lúdico o solo para relajarse".

Velvet aclara que en el país existen distintos estilos del shibari. Y que en su caso pertenece a la escuela Ritual Kinbaku: "Acá en Rosario solo está esta escuela, que es donde yo doy clases, donde tenemos esta filosofía del conectar con el otro, comunicar sensaciones y emociones a través de la cuerda". Los cursos son anuales y asisten en total unos 30 alumnos, en grupos reducidos de no más de seis personas, ya que cada uno debe ir a su vez acompañado por su modelo a atar.

"Es una práctica riesgosa, por eso es muy importante tomar clases presenciales y no aprender de tutoriales de internet. Está bueno empaparse en el tema con gente que conozca y pedir referencias", dice la docente. Además de Ritual Kinbaku, la única escuela en la ciudad que enseña shibari, Velvet integra otros espacios vinculados al BDSM en Rosario, como la comunidad social Litoral Kinky y los talleres de Deconstruyendo el BDSM.

shibari (1).jpg Foto: gentileza Hernán Torres.

Entre las series y las películas

"El tema está en auge y en el último tiempo nos empezaron a seguir un montón de personas en nuestras redes", cuenta la profesora rosarina de shibari. En los últimos años la temática del BDSM ha sido tratado en distintas series y películas. Y en este sentido, para Velvet, quien mejor aborda el tema es "Amarrados al amor", una comedia romántica coreana disponible en Netflix.

"Ahí el tema está tratado de una forma muy educativa y me gusta porque el rol dominante está ejecutado por una mujer, lo cual es muy raro en las películas", destaca.