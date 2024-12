El nuevo thriller erótico de Nicole Kidman y Antonio Banderas ya tiene tráiler oficial

nicooole.jpg Nicole Kidman junto a Harris Dickinson en una escena de "Babygirl"

Romy se siente atrapada en un matrimonio con su esposo (Banderas) mientras lidia con las constantes presiones de su trabajo y la exigencia de mantener la perfección estética. En medio de este torbellino, comienza un apasionado romance con Samuel, un joven pasante interpretado por Harris Dickinson. A través de esta relación, la mujer se permitirá explorar sus fantasías, mientras se enfrenta a un círculo vicioso de deseo y culpa que amenaza con desbordar su vida personal y profesional.

Un thriller erótico

Esta película se convirtió en una de las más comentadas y polémicas del Festival de Venecia, celebrado el pasado mes de agosto, debido a su audaz exploración de temas como el sexo, el amor propio y la liberación femenina. Para este film, Halina Reijn se inspiró en los thrillers eróticos de los años 80 y 90. Según comentó, buscó crear una obra que rinda homenaje a a directores como Paul Verhoeven y Adrian Lyne pero con un enfoque moderno y sin los antiguos estigmas hacia la mujer.

La cineasta explicó que esta historia aborda la complejidad femenina, la masculinidad y la búsqueda de la autoaceptación: "Es una reflexión sobre cómo amarnos a nosotros mismos en todas nuestras facetas", declaró Rejin.

“Babygirl trata sobre el deseo, los pensamientos internos, el matrimonio, la verdad, el poder y el consentimiento. Es la historia liberadora de una mujer a través de la mirada de Reijn. Ha sido muy profundo y liberador estar en sus manos, me sentí muy cuidada y de hecho todas nos protegíamos mucho entre nosotras, la dinámica se sentía real. Estoy orgullosa de haber sido invitada a un festival como éste, donde por fin se hace cine con mujeres al timón”, aseguró por su parte Nicole Kidman.

Además, la actriz aseveró que le costó mucho interpretar este papel. “He hecho algunas películas bastante reveladoras, pero no como esta… Me dejó exhausta. En algún momento pensé que no quería ser tocada, no quería continuar, pero al mismo tiempo sentía una compulsión por seguir adelante”, confesó Kidman, quien se perfila como candidata a ser nominada al Oscar como Mejor Actriz por esta interpreteación.

festival cannes.jpeg El elenco de "BabyGirl" en el Festival de Cannes

Por su parte, Antonio Banderas también expresó su entusiasmo por esta producción: “Solía venir a estos festivales -Cannes, Venecia...- con películas que ahora mismo no se podrían hacer. Películas que recibirían muchas críticas porque entrarían en el terreno de lo políticamente incorrecto. Estamos en un mundo tan políticamente correcto que hemos llegado a la autocensura. Por eso, cuando leí el guion de Halina Reijn, pensé: ‘¡Alguien que piensa diferente!’ Una persona que tiene la fuerza y el coraje de poner en la pantalla cosas que todos pensamos”, expresó el actor.

Tráiler y fecha de estreno de "BabyGirl"

El film dura poco menos de dos horas y se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos el 25 de diciembre. Mientras, se espera que en Argentina y el resto de Latinoamérica se estrene a principios de enero de 2025.