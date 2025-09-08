La Capital | Política | Milei

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Tras el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente reorganiza la cúpula del poder y establece una mesa política nacional para coordinar la estrategia del gobierno.

8 de septiembre 2025 · 18:27hs
Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

El presidente Javier Milei resolvió este lunes conformar una mesa política nacional, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y coordinar el rumbo del gobierno tras la derrota electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires. La mesa será presidida por el propio mandatario y estará integrada por figuras de su círculo más íntimo y sus principales aliados políticos. El grupo, que funcionará como un comité de estrategia, estará compuesto por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Santiago Caputo, asesor de comunicación; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Manuel Adorni, vocero presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965160836705780005&partner=&hide_thread=false

La decisión de crear esta mesa de poder se da en un contexto de turbulencia política y económica, donde el oficialismo busca consolidar su estructura y coordinar sus acciones de cara a los próximos desafíos, entre ellos las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Nuevo intento de diálogo con las provincias

En paralelo a la conformación de este nuevo organismo, el presidente Milei también instruyó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que convoque a una “mesa de diálogo federal” con los gobernadores. Esta iniciativa busca tender puentes con las provincias y retomar las negociaciones que se habían tensado en los últimos meses, especialmente en lo que respecta a la coparticipación y los fondos de las jurisdicciones.

Además, el gobierno anunció que la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará, sumando a nuevos actores en un intento por fortalecer el espacio provincial de La Libertad Avanza y buscar una mayor representatividad en el distrito más poblado del país, donde el oficialismo sufrió su peor revés electoral.

Noticias relacionadas
milei fue al bunker de lla y admitio: hemos tenido una clara derrota

Milei fue al búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

milei fue el bunker de lla y admitio: hemos tenido una clara derrota

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

pullaro le advirtio a milei: la gente no quiere mas gritos, quiere hechos

Pullaro le advirtió a Milei: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos"

Elecciones en Buenos Aires: qué se define hoy y por qué es crucial para Milei y Kicillof

Elecciones en Buenos Aires: un test clave para Milei y Kicillof con impacto en todo el país

Ver comentarios

Las más leídas

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Lo último

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Un fiscal requirió penas de 10 a 14 años de prisión contra tres acusados por ataques extorsivos ordenados por Pupito Avalle, un penado a perpetua como referente de Los Monos
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne
Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo
Política

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Después del 20 no entra un peso: el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Ovación
Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse
Ovación

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Policiales
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde 500 mil pesos y hasta una casa en Funes

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde 500 mil pesos y hasta una casa en Funes

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

La Ciudad
Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Después del 20 no entra un peso: el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

"Después del 20 no entra un peso": el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, señaló un diputado
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", señaló un diputado

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito
POLICIALES

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Por Matías Petisce
La Ciudad

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares