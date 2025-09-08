Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo Tras el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente reorganiza la cúpula del poder y establece una mesa política nacional para coordinar la estrategia del gobierno. 8 de septiembre 2025 · 18:27hs

El presidente Javier Milei resolvió este lunes conformar una mesa política nacional, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y coordinar el rumbo del gobierno tras la derrota electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires. La mesa será presidida por el propio mandatario y estará integrada por figuras de su círculo más íntimo y sus principales aliados políticos. El grupo, que funcionará como un comité de estrategia, estará compuesto por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Santiago Caputo, asesor de comunicación; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Manuel Adorni, vocero presidencial.

El Presidente de la Nación también instruyó al… — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025 La decisión de crear esta mesa de poder se da en un contexto de turbulencia política y económica, donde el oficialismo busca consolidar su estructura y coordinar sus acciones de cara a los próximos desafíos, entre ellos las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Nuevo intento de diálogo con las provincias En paralelo a la conformación de este nuevo organismo, el presidente Milei también instruyó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que convoque a una “mesa de diálogo federal” con los gobernadores. Esta iniciativa busca tender puentes con las provincias y retomar las negociaciones que se habían tensado en los últimos meses, especialmente en lo que respecta a la coparticipación y los fondos de las jurisdicciones.

Además, el gobierno anunció que la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará, sumando a nuevos actores en un intento por fortalecer el espacio provincial de La Libertad Avanza y buscar una mayor representatividad en el distrito más poblado del país, donde el oficialismo sufrió su peor revés electoral.