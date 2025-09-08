La Capital | La Región | pavimento

Freytes: "El pavimento no es solo una obra, es una forma de decirnos que existimos"

El presidente comunal de San Francisco, Ignacio Freytes, destacó la importancia de la pavimentación de la ruta 7s que sacará a la localidad del aislamiento

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

8 de septiembre 2025 · 09:29hs
La apertura de la licitación es el resultado del trabajo conjunto de Freytes

La apertura de la licitación es el resultado del trabajo conjunto de Freytes, el gobernador Pullaro, el ministro Enrico y la senadora DiGregorio.
La senadora Leticia Di Gregorio

La senadora Leticia Di Gregorio, presentó la nueva ley de contribución de mejoras para que la obra se realice bajo ese sistema.

El presidente comunal de San Francisco, Ignacio Freytes, celebra la apertura de la licitación para pavimentar la ruta 7S, una obra largamente esperada que conectará a la localidad con Venado Tuerto. En esta entrevista, repasó las gestiones, el respaldo vecinal y el significado profundo de una infraestructura que marcará un antes y un después para toda la comunidad.

  –¿Qué significa para San Francisco la apertura de la licitación para el acceso asfaltado?

  –Es un momento histórico. San Francisco fue durante años la única localidad del centro-sur santafesino sin acceso pavimentado, lo que nos colocaba en una situación de vulnerabilidad frente a otras comunidades de la región. Si bien desde 2014 contamos con un camino consolidado de ripio que permitió mantener la conectividad incluso en jornadas de lluvia intensa, como la del sábado pasado con más de 200 milímetros en pocas horas, ese trazado no resolvía de forma definitiva los problemas de accesibilidad, seguridad y desarrollo. La apertura de la licitación no es sólo un trámite. Es el inicio de una transformación que nuestra comunidad esperó durante décadas.

  –¿Qué antecedentes marcaron la urgencia de esta obra?

En 2010, una vecina murió sin atención médica tras quedar encajada en el barro en la ruta provincial 15. Ese hecho nos movilizó como jóvenes y nos llevó a formar la comisión comunal más joven de la provincia. En 2014 logramos inaugurar el acceso de ripio, que fue un avance enorme. Pero ahora vamos por el paso definitivo: el pavimento.

  –¿Cómo se logró concretar esta instancia después de tantos años de espera?

  –Fue el resultado de gestiones persistentes y de una articulación institucional muy sólida. La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico fue clave, pero también lo fue el trabajo legislativo de la senadora Leticia Di Gregorio, que presentó la nueva ley de contribución de mejoras. Nosotros, desde la comuna, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Esta obra se financia con un esquema mixto: el 70% lo aporta la provincia, el 12% los municipios de Venado Tuerto y San Francisco, y el 18% los productores agropecuarios. Es el primer proyecto en más de cuatro décadas que se ejecuta bajo este sistema.

Leticia Di Gregorio 1

  –¿Desde cuándo no se aplicaba este modelo de financiamiento en Santa Fe?

  –Desde 1982. Esta es la primera obra en más de cuatro décadas que se ejecuta con el sistema de contribución de mejoras. Es un esquema justo, transparente y participativo, que permite que todos los actores involucrados aporten según sus posibilidades y participen del compromiso comunitario.

  –¿Cómo respondió la comunidad ante el sistema de Contribución de Mejoras?

  –Con un respaldo que nos emocionó. Tras el cierre del registro de oposición, el 88% de los productores acompañó la obra. Solo 24 vecinos y 5 empresas expresaron su rechazo, mientras que más de 600 contribuyentes manifestaron su apoyo. Eso habla de una comunidad que entiende la importancia de esta infraestructura y que está dispuesta a aportar para que se concrete.

“El pavimento cambiará todo”

  –¿Qué impacto tendrá esta obra en la vida cotidiana de los vecinos?

  –Va a cambiarlo todo. Hoy, cuando llueve, hay zonas que quedan incomunicadas. Las ambulancias tardan en llegar, los chicos no pueden ir a la escuela, los productores pierden días de trabajo. Con el acceso asfaltado, esas situaciones van a quedar atrás. Además, vamos a estar conectados con Venado Tuerto, que es nuestro centro de referencia en salud, educación, comercio. Es una obra que habilita derechos.

  –¿Qué tipo de vínculo tiene San Francisco con Venado Tuerto?

  –Es una relación de dependencia positiva. Muchas familias viajan todos los días para trabajar, estudiar o atenderse en centros de salud. San Francisco se está transformando en un pueblo de quintas, con vecinos que eligen vivir aquí por la tranquilidad, pero que mantienen su actividad en la ciudad. Esta obra consolida ese vínculo.

  –¿Cómo evolucionó San Francisco desde aquel acceso de ripio hasta hoy?

  –Muchísimo. Se adjudicaron más de 140 lotes en los últimos años, entre comunales y privados. Muchas familias de Venado Tuerto eligieron San Francisco para construir su vivienda. Hoy somos un pueblo de casi 400 habitantes, con fuerte crecimiento demográfico y productivo. Procesamos el 100% de los granos que se producen en nuestras 15.300 hectáreas, y una de nuestras aceiteras está a punto de cerrar un acuerdo para exportar pellets de soja a Chile.

  –¿Qué desafíos enfrentan las familias que eligen radicarse en San Francisco?

  –El principal es el acceso a la tierra. Incluso con dos ingresos formales, muchas parejas no lograban proyectar su vivienda. San Francisco les dio esa posibilidad. Y ahora, con el acceso pavimentado, ese proyecto se vuelve más viable y sostenible. El ordenamiento territorial fue clave para que eso ocurra.

Ruta, electricidad y canalización

  –¿Qué obras complementarias están previstas?

  –La nueva ruta permitirá avanzar con el tendido eléctrico, que abastece al pueblo y a las industrias. También estamos gestionando la expropiación de tres lotes para concretar los canales de desagüe. Son tres obras clave: pavimento, electricidad y canalización. Juntas, van a potenciar el desarrollo de San Francisco.

  –¿Qué rol tuvo la planificación territorial en este proceso?

  –Fundamental. El ordenamiento territorial nos permitió adjudicar terrenos a familias que no podían acceder a un lote en la ciudad. Incluso con dos ingresos formales, muchas parejas no lograban proyectar su vivienda. San Francisco les dio esa posibilidad. Y ahora, con el acceso pavimentado, ese proyecto se vuelve más viable y sostenible.

  –¿Qué tiempos se manejan para el inicio de obra?

  –La licitación está abierta hasta el 10 de octubre. Según lo establecido por el Ministerio de Obras Públicas, el inicio de obra está previsto para diciembre. Ya se está trabajando en el convenio y en los certificados necesarios. Hay una firme decisión política y técnica para que se cumplan los plazos.

  –¿Qué actores institucionales fueron clave en este proceso?

  –El gobernador Pullaro, el ministro Enrico, la senadora Di Gregorio, los legisladores que votaron la ley, los productores que acompañaron, los municipios que aportaron. Fue un trabajo colectivo. Y también quiero destacar al equipo del Ministerio de Obras Públicas, que trabajó con agilidad y compromiso durante todas las etapas que demandó el proceso.

La obra tiene 138 años de espera

  –¿Qué peso simbólico tiene esta obra para la comunidad?

  –Muchísimo. San Francisco tiene 138 años de historia y nunca tuvo acceso pavimentado. Esta obra es una reparación histórica. Es también una forma de decirnos que somos parte de esta provincia y que que no estamos olvidados. Cada paso que damos está sostenido por la evocación a esa memoria. Y eso nos obliga a hacer las cosas bien, con transparencia, con responsabilidad, con respeto por quienes nos precedieron.

  –¿Cómo imagina el futuro del pueblo una vez que el acceso esté terminado?

  –Con más oportunidades. Vamos a poder pensar en proyectos productivos, turísticos, educativos. Vamos a atraer inversiones, mejorar la calidad de vida, fortalecer el arraigo. El asfalto no es solo una obra vial: es una herramienta de desarrollo. Y es también una forma de decirnos que somos parte de la provincia, que no estamos olvidados.

>> Leer más: San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Noticias relacionadas
La rapidez de respuesta de la policía, bomberos y ambulancias ante cualquier situación crítica se verá notablemente mejorada al contar con más opciones para desplazarse a través de la ciudad, evitando demoras cruciales.

Continúa la apertura de pasos a nivel para mejorar la conectividad en Puerto San Martín

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, sufrió un episodio cardiovascular.

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

La oficial de policía que asistió al parto de la criatura en la ambulancia, camino al Eva Perón del Granadero Baigorria.

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Los serenos de buque eran funcionales para evitar delitos e infracciones aduaneras

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

Ver comentarios

Las más leídas

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Lo último

Freytes: El pavimento no es solo una obra, es una forma de decirnos que existimos

Freytes: "El pavimento no es solo una obra, es una forma de decirnos que existimos"

Día del Maestro: ¿habrá clases el 11 de septiembre en las escuelas?

Día del Maestro: ¿habrá clases el 11 de septiembre en las escuelas?

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas también hace leña del caído Milei

Luego del triunfo liderado por Axel Kicillof en Buenos Aires, los mandatarios del interior contrastaron con el presidente y le enrostraron falta de gestión

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas también hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos

Casi 42 mil santafesinos participan de un nuevo sorteo para créditos Nido
LA CIUDAD

Casi 42 mil santafesinos participan de un nuevo sorteo para créditos Nido

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito
POLICIALES

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Ovación
Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Juan Ignacio Gallardo: Quiero estar entre los mejores del mundo del karate

Juan Ignacio Gallardo: "Quiero estar entre los mejores del mundo del karate"

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Policiales
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

La Ciudad
Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades
La Ciudad

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa
Información General

Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Policiales

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
Información general

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son