La Capital | Zoom | Mauricio Kartun

Mauricio Kartun: "El teatro es el lenguaje del futuro"

“La vis cómica”, obra del reconocido dramaturgo, se podrá ver este jueves 11 en el Teatro La Comedia, a beneficio de la construcción de nueva local

Morena Pardo

Por Morena Pardo

9 de septiembre 2025 · 06:20hs
Mauricio Kartun junto al equipo de la obra La vis cómica

Mauricio Kartun junto al equipo de la obra "La vis cómica", que se podrá ver por primera vez este jueves 11 en el Teatro La Comedia

Una compañía teatral itinerante llega desde España a Buenos Aires en la época del Virreinato. Encabezada por el comediante Angulo el malo, buscan un lugar para representar su obra, pero encuentran que el único disponible está cooptado por el Virrey. Esta es la premisa de “La vis cómica”, la obra escrita y dirigida por Mauricio Kartun, que toma personajes de Cervantes para pensar desde el humor los vínculos entre el arte y el poder.

Después de seis exitosos años en la cartelera porteña, se podrá ver por primera vez en Rosario este jueves 11, a las 20, en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958).

La propuesta llega a la ciudad como parte del ciclo “En obra”, que lleva adelante el colectivo local de teatro independiente La Comedia de Hacer Arte. Con el objetivo de recaudar fondos para construir su propia sala en barrio Echesortu, desde marzo el grupo invita mensualmente a elencos y espectáculos de otros puntos del país a acercarse al público rosarino. Ya pasaron por la grilla “Domingo, teatro total”, “Cae la noche tropical”, “Discepolín, fanático arlequín”, “Consagrada” y “Molly Bloom”. Todo lo recaudado en estas visitas, incluyendo la de “La vis cómica”, será destinado a esta causa.

>> Leer más: El sueño del teatro propio: sigue el ciclo "En obra" con obras de otras latitudes

Esta obra fue estrenada en el año 2019, en el Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, se presenta de forma casi ininterrumpida en distintos espacios, ganó cuatro premios ACE (incluyendo Mejor Autor Argentino) y representó a la Argentina en festivales internacionales.

El elenco está formado por Horacio Roca, Stella Galazzi, Luis Campos, y Eduardo Cutuli y quienes interpretan respectivamente a Angulo el malo, su mujer Doña Toña, el dramaturgo Isidoro y Berganza, su perro fiel. Kartun, uno de los dramaturgos más destacados del teatro argentino, retoma y combina personajes de la obra de Miguel de Cervantes para contar esta historia: la compañía teatral de Angulo viene del máximo clásico del español, “Don Quijote de la Mancha”, y el perro Berganza de la novela “El coloquio de los perros”.

“La vis cómica”, a través de un juego metateatral y con mucho sentido del humor, aborda una tensión histórica y por lo mismo de contundente resonancia con el presente: aquella que existe entre el arte y el poder. Angulo y los suyos desembarcan en una Buenos Aires virreinal donde reina el contrabando. Buscan plazas para presentar su repertorio, pero se encuentran con que la plaza no es pública embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y los únicos artistas habilitas son en realidad voceros del Virrey.

>> Leer más: El actor Naum Krass celebra 91 años en el escenario con dos obras en cartel

Antes de la llegada de la obra a la ciudad, Mauricio Kartun dialogó con La Capital, dio detalles de la gesta y el presente del proyecto, y habló de la

- ¿Qué te parece que tiene “La vis cómica” que continúa convocando al público a lo largo de los años?

Es uno de esos fenómenos curiosos que tiene el teatro a veces. A diferencia del cine, por ejemplo, donde es muy raro que alguien pudiese ver una película tres o cuatro veces en sala a lo largo de tres o cuatro años. No es que nosotros tengamos una gran nueva afluencia de público cada vez, sino que tenemos un público muy fiel que vuelve a verla y trae gente. Insisto, es un fenómeno muy propio del teatro y cada tanto tenés la fortuna de que te toque un proyecto así y lo disfrutamos.

- ¿Cómo surgió este texto y esta idea particular de combinar personajes cervantinos?

Como siempre, los orígenes creativos de las obras suelen ser medio bastardos. En este caso, definitivamente. Todo partió de una convocatoria que me hizo la Embajada de España para un aniversario de las novelas ejemplares de Cervantes. Me invitaron a escribir algo inspirado en alguna de ellas. La que elegí, que era “El coloquio de los perros”, ya la había elegido otro dramaturgo así que no la pude hacer. Pero como pasa siempre, cuando vos instalás en la cabeza un espacio de imaginación, no te abandona fácil. Gana territorio, te invade. La sensación fue que esta historia me fue invadiendo y cada vez que intentaba olvidarme de ella, me volvía a seducir con una imagen nueva. Un día me di cuenta que tenía que darle el espacio que reclamaba, así que me senté y la escribí.

- Es la primera vez que vienen a Rosario. ¿Qué les pasa con el hecho de hacerlo en el marco de la campaña de La Comedia de Hacer Arte para construir su propia sala?

Sí, por cierto, es la primera vez. Estuvimos a punto un par de veces y después, se nos pasaba la temporada, se nos venía encima el verano. Ahora, finalmente tuvimos la oportunidad de concretarlo. Lo que nos dio el empujón definitivo fue la sensación de participar de un proyecto energético. El trabajo de gira es un trabajo definitivamente forzado y se justifica cuando uno va a hacer varias funciones. Por una sola función, es un esfuerzo muy grande. Pero cuando a la posibilidad profesional se le suma como en este caso un sueño, una utopía, un proyecto, se gana una energía inefable. El elenco viaja con mucho compromiso con ese proyecto.

>> Leer más: Cristina Banegas llega a Rosario con su premiado unipersonal "Molly Bloom"

El teatro como lenguaje del futuro

- En un mundo cada vez más veloz y más mediado por la tecnología, el teatro no sólo resiste sino que se convierte en un lenguaje casi revolucionario.

Es curioso, es paradójico, y sin embargo tiene una especie de lógica de una solidez más importante. El teatro, como suele decirse, dio la vuelta. Pasó del riesgo de lo anacrónico que tuvo en el último siglo sobre todo con la aparición de otros medios como el cine y su sucedáneo que es la televisión. Parecía estar amenazado y sin embargo dio la vuelta. Mostró que cualquier nuevo soporte, que cualquier nuevo sistema expresivo no hacía otra cosa que intentar reciclarlo y que caducaba muy rápidamente. Mientras tanto, el teatro en su simplicidad sigue siendo un espectáculo sorprendente: ir a ver, decimos nosotros, lo que puede un cuerpo. Ir a ver, durante una hora y media, esa capacidad insólita que tiene alguien que durante años desarrolló un oficio para concentrarlo y mostrarlo en esa obra. Saber que lo que vas a ver es una ceremonia que está representada para vos, y que cada vez que vayas será diferente. Eso permite que vos puedas volver a ver un espectáculo dos, tres o cuatro veces. El teatro con eso ganó su supervivencia. Mientras el ser humano sea capaz de asombrarse de lo que puede el cuerpo de otro ser humano, el teatro seguirá viviendo. Y cuanto más grande sea el fenómeno de lo conseguido por truca en cualquier sistema audiovisual, los que conocemos o los que vengan, lo que traiga la IA, mayor será la sorpresa por comparación de lo que puede un cuerpo solito en el espacio, atravesándolo, emocionado abajo de una luz.

- En ese sentido, también es potente la voluntad de abrir nuevas salas de teatro.

Apostar hoy a crear una sala teatral es apostar a un futuro sólido. Aquí en Buenos Aires, para darte un ejemplo resonante, Campanella, el director argentino que probablemente tenga la mayor posibilidad de filmar comercialmente porque es un tipo solicitado en todo el mundo, invirtió su guita en una sala teatral. Tiene una sala teatral en la Calle Corrientes en la que hace sus obras y sus proyectos. Quentin Tarantino en el último año ha declarado que su futuro está en el teatro, que ha encontrado que el único lenguaje realmente persistente y sólido en este momento es el del teatro y por eso está preparando un espectáculo teatral. Si buscás el último libro de Francis Ford Coppola, que se llama “El cine en vivo”, vas a encontrar que el está apostando a hacer cine a la manera del teatro. Es decir, todo coincide en lo mismo: el teatro es el lenguaje del futuro.

Noticias relacionadas
aparecio un nuevo mural de banksy, pero londres anuncio que va a removerlo

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

La obra teatral protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco llega a Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

grooming: como acompanar a los chicos en el mundo de los videojuegos mas populares

Grooming: cómo acompañar a los chicos en el mundo de los videojuegos más populares

Celeste Cid contó que conoció a Santiago Korovsky en los Premios Cóndor y destacó “lo humano por sobre el premio”.

Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Lo último

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Goleada plácida del peronismo

Goleada plácida del peronismo

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Once empresas se presentaron a la licitación para realizar las obras que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días.

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Por Pablo Mihal
Ovación

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Ovación
Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Por Pablo Mihal
Ovación

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

Policiales
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

La Ciudad
Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein
Información General

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo
Zoom

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía
La Ciudad

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo
La Ciudad

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Zoom

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, sostuvo Esteban Paulón
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", sostuvo Esteban Paulón

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
POLICIALES

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3 %
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3 %"