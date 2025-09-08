Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

Nacido en Sicilia y rosarino por adopción, el músico se había mudado a Brasil en 1968 y recién regresó al país para la gira del 40ª aniversario de "La balsa"

Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos y pionero del rock argentino, falleció a los 77 años en Brasil, según confirmaron sus familiares.

Rosarino por adopción, este italiano nacido en Sicilia había llegado a Argentina apenas con dos años de edad, donde fue anotado como Cayetano Galifi, nombre que finalmente se convirtió en Kay.

Ya tocaba junto a quien se transformaría en otra leyenda del rock nacional, el baterista Oscar Moro, en una banda llamada Los Halcones. Empezó a estudiar medicina en la Universidad de Rosario, pero en 1966 ya había decidido dedicarse por completo a la música y mudarse a Buenos Aires. Fue entonces cuando aparecieron Los Gatos, con Litto Nebbia en voz, Ciro Fogliatta en teclados, Kay en guitarra y Moro en batería.

Era la primera vez que el rock se cantaba en español y la novedad fue un éxito, más aún con "La balsa", compuesto por Nebbia y Tanguito. Los Gatos llegaron a su primer disco en 1967, que incluía también "Ayer nomás" y "El rey lloró".

Galifi grabó también en los dos dos discos siguientes de la banda, pero cuando viajaron en 1968 a Río de Janeiro para el Festival Internacional de la Canción se enamoró de una brasileña y no tardó en establecerse en el país.

Poco más se supo de él hasta 2007, cuando Los Gatos se reunieron para una gira latinoamericana en el 40º aniversario de "La balsa".

Este domingo, Kay Galifi murió a los 77 años en Brasil, donde trabajaba como docente en la Universidad Pública de Río de Janeiro.