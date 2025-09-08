El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

La temperatura máxima llegaría a 21º y el miércoles podría subir hasta los 24º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una jornada de muy pocas nubes y una temperatura máxima que llegaría a 21º, que seguiría en aumento en los próximos días.

La madrugada del martes llega con vientos suaves del oeste, un registro de 12º y neblina, cambiando a ligeramente nublado en la mañana, con los termómetros bajando a 10º. Para la tarde se espera que siga ligeramente nublado, con una máxima de 21º que descendería hasta los 15º hacia la noche.

El miércoles los registros seguirían en aumento, con marcas entre 24º y 10º, y cielo parcialmente nublado.

Para el jueves se esperan pocos cambios, con 23º de máxima, 10º de mínima y cielo ligeramente nublado.

El viernes otra vez tiene un pronóstico de 23º de máxima, una mínima de 10º y cielo ligeramente nublado.

El fin de semana arrancaría con una pequeña desmejora en las condiciones, con un sábado de cielo mayormente nublado y temperaturas entre 20º y 7º. Pero el domingo nuevamente la máxima llegaría a 23º.