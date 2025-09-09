La Capital | Policiales | balacera

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Sucedió este martes a la madrugada en San Nicolás al 2300. El dueño del inmueble fue sorprendido por el tirotea mientras miraba televisión y aseguró desconocer los motivos.

9 de septiembre 2025 · 12:54hs
El portón de la casa baleada en Bella Vista. El ataque sucedió este martes alrededor de la 1.

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El portón de la casa baleada en Bella Vista. El ataque sucedió este martes alrededor de la 1.
Otros de los impactos sobre el portón de la casa en calle San Nicolás. 

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Otros de los impactos sobre el portón de la casa en calle San Nicolás. 
Personal de PDI trabaja en el lugar donde se produjo la balacera en barrio Bella Vista. 

Personal de PDI trabaja en el lugar donde se produjo la balacera en barrio Bella Vista. 

Una casa ubicada en San Nicolás al 2300, en barrio Bella Vista, fue blanco de una fuerte balacera este martes a madrugada. El caso de abuso de armas sucedió alrededor de la 1 y a pesar de la cantidad de disparos que constató la Policía (se hallaron doce vainas calibre 9 milímetros en el lugar, pero el portón tenía ocho impactos) no se registraron heridos.

Fuentes policiales indicaron que el propietario del inmueble denunció lo ocurrido a la Central de Emergencias 911. Declaró que el ataque se produjo mientras miraba televisión en su casa. En un momento dado, escuchó varias detonaciones de arma de fuego. El hombre esperó unos minutos para salir a la calle.

Una vez afuera, constató que ocho proyectiles habían impactado en el frente de su casa y que en el suelo habían quedado vainas servidas. El hombre aseguró que desconocía quienes podrían estar de la balacera como también la secuencia de lo ocurrido. Tampoco pudo señalar a la policía un posible motivo de la agresión.

>> Leer más: Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Vecinos de barrio Bella Vista lucían desconcertados por la intensidad del ataque, que habría sido perpetrado por dos personas jóvenes que pasaron en bicicleta. Trascendió que un sospechoso huyó en el rodado y el otro a pie, en dirección opuesta. En la cuadra donde sucedió el tiroteo, sobrevolaba la hipótesis de que el hecho pudo tratarse de una amenaza o advertencia para que el dueño, llamado Gabriel, abandone la casa para así dejarla libre para usurpadores.

casa baleada en Bella Vista 2

Según los datos que pudo recoger La Capital en la zona de parte vecinos, el inmueble era de un abuelo de Gabriel, una persona que actualmente viviría en un hogar de ancianos, y que Gabriel se mudó allí hace pocos meses para cuidar la casa. De acuerdo con lo que se comentaba hoy en la zona de San Nicolás y Mattos, los dueños originales de la vivienda fueron vecinos históricos del barrio y que Gabriel se dedica a lavar autos.

Siguiendo esa línea, es probable que los autores o instigadores de la balacera, al enterarse que el hombre mayor ya no vivía en el lugar, hayan intentado ocupar el lugar y se encontraron con que un familiar ya estaba a cargo del lugar. El caso está en manos de la Policía de Investigaciones.

balacera en San N icolás 2300
Personal de PDI trabaja en el lugar donde se produjo la balacera en barrio Bella Vista.

Personal de PDI trabaja en el lugar donde se produjo la balacera en barrio Bella Vista.

Noticias relacionadas
Cascarita Ramírez en cuero y Juancito Gómez con ropa oscura, de la barra canalla pasaron a la tribuna de Newells. 

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

La casa de Norma Acosta fue baleada el 7 de mayo. En las últimas horas la detuvieron en ese lugar.

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado

La primera víctima de la balacera pasó a quirófano en el Heca.

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Los casos de violencia de género dieron lugar a multitudinarias marchas en reclamo de mayor atención por parte de la Justicia y de otros organismos estatales.. 

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Lo último

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newells y Belgrano

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newell's y Belgrano

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La Convención constituyente votará este martes la nueva Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses.

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario
Política

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Ovación
Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Newells debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Policiales
Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

La Ciudad
Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa
Policiales

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser
La Ciudad

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei