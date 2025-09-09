Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Sucedió este martes a la madrugada en San Nicolás al 2300. El dueño del inmueble fue sorprendido por el tirotea mientras miraba televisión y aseguró desconocer los motivos.

Una casa ubicada en San Nicolás al 2300, en barrio Bella Vista, fue blanco de una fuerte balacera este martes a madrugada. El caso de abuso de armas sucedió alrededor de la 1 y a pesar de la cantidad de disparos que constató la Policía (se hallaron doce vainas calibre 9 milímetros en el lugar, pero el portón tenía ocho impactos) no se registraron heridos.

Fuentes policiales indicaron que el propietario del inmueble denunció lo ocurrido a la Central de Emergencias 911. Declaró que el ataque se produjo mientras miraba televisión en su casa. En un momento dado, escuchó varias detonaciones de arma de fuego. El hombre esperó unos minutos para salir a la calle.

Una vez afuera, constató que ocho proyectiles habían impactado en el frente de su casa y que en el suelo habían quedado vainas servidas. El hombre aseguró que desconocía quienes podrían estar de la balacera como también la secuencia de lo ocurrido. Tampoco pudo señalar a la policía un posible motivo de la agresión.

Vecinos de barrio Bella Vista lucían desconcertados por la intensidad del ataque, que habría sido perpetrado por dos personas jóvenes que pasaron en bicicleta. Trascendió que un sospechoso huyó en el rodado y el otro a pie, en dirección opuesta. En la cuadra donde sucedió el tiroteo, sobrevolaba la hipótesis de que el hecho pudo tratarse de una amenaza o advertencia para que el dueño, llamado Gabriel, abandone la casa para así dejarla libre para usurpadores.

casa baleada en Bella Vista 2 Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Según los datos que pudo recoger La Capital en la zona de parte vecinos, el inmueble era de un abuelo de Gabriel, una persona que actualmente viviría en un hogar de ancianos, y que Gabriel se mudó allí hace pocos meses para cuidar la casa. De acuerdo con lo que se comentaba hoy en la zona de San Nicolás y Mattos, los dueños originales de la vivienda fueron vecinos históricos del barrio y que Gabriel se dedica a lavar autos.

Siguiendo esa línea, es probable que los autores o instigadores de la balacera, al enterarse que el hombre mayor ya no vivía en el lugar, hayan intentado ocupar el lugar y se encontraron con que un familiar ya estaba a cargo del lugar. El caso está en manos de la Policía de Investigaciones.