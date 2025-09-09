La Capital | La Ciudad | Boleto Educativo

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Desde la provincia argumentaron que el cese para algunos beneficiarios del nivel universitario está relacionado a la normativa vigente

9 de septiembre 2025 · 15:52hs
Para validar el Boleto Educativo en la tarjeta Sube

Para validar el Boleto Educativo en la tarjeta Sube, los usuarios deberán acercarse a una de las dos terminales automáticas que hay en Rosario.

La Federación Universitaria de Rosario (FUR) reclamó la restitución del Boleto Educativo, beneficio que poseen tanto los estudiantes universitarios como el resto de los niveles del sistema educativo provincial, tras un recorte realizado por la provincia. Si bien los casos potenciales alcanzarían unos 12 mil estudiantes, desde el gobierno provincial explicaron que la idea es ratificar o rectificar, en su defecto, para verificar si los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en la ley vigente. Para tal fin, según argumentaron, se entrecruzaron datos con las universidades "para proteger los recursos".

Desde la presidencia de la FUR explicaron que todo surgió a partir de la revalidación de los beneficios de la tarjeta Sube por parte del gobierno nacional. De allí la provincia inició un relevamiento para corroborar la cantidad de recursos pertinentes a estudiantes radicados en Rosario y en el resto de la provincia.

Qué ocurrió con el Boleto Educativo

La situación surgió en los últimos días, a partir de que muchos estudiantes no pudieron utilizar el Boleto Educativo al subir a las unidades del transporte urbano de pasajeros de Rosario, pese a que habían podido utilizarlo durante todo el año, según precisó el secretario general de la FUR, Enzo Balbuena.

A partir de un relevamiento interno, detectaron al menos 300 casos de estudiantes que en este inicio de semana habían realizado el trámite correspondiente y no habían podido restablecer el beneficio. Y si bien no hubo, en principio, una información oficial, estimaron que habría al menos 12 mil beneficiarios que se encontraban sin poder contar con el recurso, del total de 80 mil vigentes en Santa Fe.

>> Leer más: Tarjeta Sube: las 5 preguntas clave para entender cómo mantener los beneficios

La explicación de la provincia

Desde la provincia explicaron que esta situación denunciada por un sector de la FUR tenía que ver con controles que viene llevando adelante "para cuidar las arcas de la provincia", tal como lo hace con otros servicios conforme a la normativa vigente.

A su vez, aseguraron que en muchos casos el recurso será restablecido y que el número de bajas "es menor" a la cifra estipulada por la representación de los estudiantes universitarios.

En ese sentido, explicaron que de acuerdo al inciso C del artículo 5 de la ley Nº 14.394 de Boleto Educativo, tanto el estudiante como el establecimiento educativo tienen que tener domicilio en Santa Fe.

Además, apuntaron que los incisos restantes de la normativa indican que el estudiante debe ser alumno regular, y en el caso del universitario tener al menos una materia aprobada en el año anterior.

"Estamos controlando si los que están inscriptos cumplen con la ley porque, de lo contrario, son recursos que se despilfarran. Además se trabaja con las universidades y con el Ministerio de Educación para entrecruzar datos, ya que las universidades tienen el listado de beneficiarios y chequean", señalaron.

>>Leer más: El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Boleto Educativo: problemas para validar la Sube

En las últimas semanas, muchos beneficiarios tuvieron inconvenientes para validar el beneficio del boleto educativo que ofrece la provincia en la tarjeta Sube. Según señalaron, la aplicación estaba caída o no dejaba completar la gestión, y en las terminales habilitadas se encontraban con prolongadas esperas.

Desde el gobierno provincial afirmaron que “esta medida responde exclusivamente a una resolución nacional, que impacta directamente en los beneficios gestionados localmente".

Por ello, se solicitó a los usuarios que completen el trámite en tiempo y forma para evitar la pérdida de descuentos. Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal (otorga un 55 por ciento de descuento en el transporte público), no deben realizar esta actualización.

Noticias relacionadas
El proyecto apunta a mejorar el tránsito en esquinas sin semáforos.

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

En conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se presentará este jueves a las 19 en el ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, en el auditorio de La Capital y con transmisión por LT8.

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

La policía rompió los vidrios de una Kangoo para rescatar a dos perros encerrados bajo el sol.

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Lo último

Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: Estoy súper sorprendido

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las primeras entrevistas con las familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ovación
El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells
Ovación

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Newells y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Policiales
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario