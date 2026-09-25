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Tres miniseries que la rompen en Netflix

Drama, suspenso y thriller lideran el ranking de lo más visto. De qué se tratan esas series que están conquistando a todos los usuarios

25 de septiembre 2026 · 20:01hs
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Netflix le dio la bienvenida a miniseries como Habeas corpus que la están rompiendo

Netflix le dio la bienvenida a miniseries como "Habeas corpus" que la están rompiendo

Con los últimos estrenos e incorporaciones de Netflix, los usuarios estuvieron reeligiendo sus nuevas producciones favoritas. Entre drama, suspenso y thriller, las nuevas miniseries presentan orígenes y géneros muy distintos. Pero lo que tienen en común es que todas se están llevando una buena cantidad de reproducciones.

Es cierto que elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Por eso, vale hacer un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

>> Leer más: Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

Tres miniseries imperdibles en Netflix

“Mis muertos tristes”

Esta miniserie argentina de 4 capítulos está basada en los cuentos de la reconocida escritora Mariana Enriquez y protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi. Producida por Fabula, “Mis muertos tristes” articula la narración del cuento homónimo de la premiada escritora argentina tomando pasajes y personajes de otras de sus obras, como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría", entre otros.

Dirigida por el chileno Pablo Larraíb, la producción sigue a Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, quien intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. Todo cambia con la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena (barrio del conurbano atravesado por la violencia), hechos que desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

“Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas”, amenaza su sinopsis.

“Habeas corpus”

Los amantes de los dramas judiciales no pueden perderse esta nueva miniserie brasilera. “Habeas corpus” está dirigida por Luiz Villaça y Flávia Lacerda, a partir de un guion de Leonardo Moreira apoyado en el trabajo real del Innocence Project Brasil, un organismo dedicado a detectar errores judiciales.

La trama sigue a Inez (interpretada por Marjorie Estiano), una destacada abogada penalista que trabaja dando clases en una facultad de Derecho. Cuando la necesidad de redimirse por su pasado le es imposible de ignorar, Inez se propone liberar a un joven que fue encarcelado injustamente. Para esto, reúne a un grupo de estudiantes que trabajará con ella en el caso.

Pero lo que Inez no sabe es que entre los alumnos se encuentra Marina, una joven que no ha olvidado cómo uno de esos errores de su pasado condenó a su madre a prisión injustamente. Además, con su labor, el grupo no sabe que se expone ante una peligrosa conspiración difícil de escapar.

>> Leer más: Netflix sumó una miniserie turca de drama psicológico

“El club gastronómico”

“El club gastronómico” es un thriller psicológico lleno de drama, basado en la exitosa novela “De eetclub” de Saskia Noort. Creada por Dorien Goertzen y dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar, la serie cuenta con 7 capítulos y se mantiene firme entre lo más visto.

La serie sigue a Karen, quien se muda junto a su familia a una localidad acomodada de Países Bajos. Allí, termina incorporándose rápidamente a un exclusivo grupo de amigos con un estilo de vida lleno de lujos y fiestas. La aparente tranquilidad del lugar se quiebra cuando una de las villas del grupo se incendia, provocando la muerte de Evert, uno de los integrantes del grupo. Es a partir de este hecho que comienzan a despertarse ciertas sospechas alrededor del círculo de amigos.

A medida que avanza la investigación, Karen empieza a conocer la verdadera cara de muchos de sus supuestos amigos y a desenterrar las traiciones, los secretos y resentimientos que esconde la fachada del grupo.

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