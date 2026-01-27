La Capital | Ovación | Los Pumas

El calendario 2026 de Los Pumas vuelve a dejar afuera a Rosario y Santa Fe

Las sedes confirmadas para esta temporada incluyen seis provincias, pero otra vez no contemplan partidos en territorio santafesino. Hace 13 años que Los Pumas no juegan en Rosario

27 de enero 2026 · 14:54hs
Se confirmó que Rosario y Santa Fe no albergarán ningún encuentro de Los Pumas este año.

Se confirmó que Rosario y Santa Fe no albergarán ningún encuentro de Los Pumas este año.

Los Pumas confirmaron las sedes y el calendario para la temporada 2026, un año marcado por el debut del Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reunirá a las 12 principales potencias del rugby mundial. A pesar de la expectativa del público, no pasarán este año ni por Rosario ni por Santa Fe.

Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Buenos Aires, Jujuy y Mendoza albergarán los partidos que el seleccionado argentino disputará como local, en una agenda que combinará el flamante certamen global con test-matches ante potencias del Hemisferio Sur.

El Nations Championship tendrá su primera edición, donde los equipos fueron distribuidos en dos zonas según su ubicación geográfica. Por el Hemisferio Sur competirán Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Fiji y Japón. En tanto, el Hemisferio Norte estará integrado por Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Escocia e Italia.

A pesar de la larga espera, Los Pumas no regresarán a Rosario en este 2026.

A pesar de la larga espera, Los Pumas no regresarán a Rosario en este 2026.

Cada seleccionado jugará seis partidos ante rivales del otro hemisferio, con tres encuentros como local y tres como visitante. Una vez finalizada esa etapa, se definirán las posiciones y se disputarán cruces directos entre ambas zonas para determinar el orden final del certamen. El certamen culminará con la final entre el primero del Norte y el primero del Sur el 29 de noviembre en Twickenham, Londres.

Ninguno de los encuentros que tendrán a Los Pumas como locales se llevará a cabo en territorio santafesino, que la última vez que recibió al seleccionado de rugby fue en septiembre de 2024 en el estadio Brigadier López de Colón.

Los partidos de Los Pumas en Argentina durante el 2026

Durante el mes de julio, Los Pumas disputarán sus compromisos del Nations Championship como local frente a tres selecciones europeas.

El debut será el 4 de julio en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, frente a Escocia. Una semana más tarde, el 11 de julio, San Juan recibirá el cruce ante Gales en el Estadio del Bicentenario. El cierre de la ventana de julio será el 18 de julio en Santiago del Estero, cuando Inglaterra visite el Estadio Único Madre de Ciudades.

En agosto, el seleccionado argentino afrontará un amistoso internacional ante Sudáfrica, que se jugará el 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

Luego llegará la serie frente a Australia, con dos partidos en el interior del país. El primer encuentro será el 29 de agosto en Jujuy, mientras que la siguiente encuentro se disputará el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Sedes Los Pumas 2026

La actividad internacional continuará en noviembre con la gira europea, en la que Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia por la segunda etapa del Nations Championship. Además, dependiendo de su posición en el grupo del Hemisferio Sur, jugará contra el mismo ubicado en la otra zona.

La última vez que Los Pumas pasaron por Rosario

Los Pumas llevan casi 13 años sin disputar un partido como local en Rosario. A pesar de que algunos combinados juveniles sí jugaron en la ciudad, incluso con el Mundial de Rugby Juvenil 2019 en el Hipódromo, el seleccionado mayor lleva más de una década sin pisar suelo rosarino.

La última visita del seleccionado argentino a la ciudad fue el 5 de octubre de 2013, cuando cayeron derrotados ante Australia por 17 a 54 en la última fecha del Rugby Championship en el estadio Gigante de Arroyito.

Antecedente. En 2012, Los Pumas cayeron en Rosario por 25-19 ante Australia.
Antecedente. En 2012, Los Pumas cayeron en Rosario por 25-19 ante Australia.

Antecedente. En 2012, Los Pumas cayeron en Rosario por 25-19 ante Australia.

Previamente, el 6 de octubre de 2012, Los Pumas habían enfrentado también a los Wallabies en el estadio de Rosario Central, pero tampoco pudieron quedarse con un triunfo y perdieron 19 a 25, también en la última jornada del certamen internacional del hemisferio sur.

