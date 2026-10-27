Un Poco de Ruido llega a Rosario: "Trabajamos por y para la cumbia"

Hace tres años, en un rincón de las redes, un grupo de amigos músicos amantes de la cumbia encendió un fuego. Después de largo tiempo recorriendo desde adentro la escena de uno de los géneros más populares del país y la región, decidieron armar un streaming que sirviera como plataforma especializada.

Un programa donde hubiera data, información, entrevistas en profundidad, pero también espacio para la zapada, los cruces inesperados y el goce de la música compartida. Así nació Un Poco de Ruido, un fenómeno que no para de crecer, y que jerarquiza a la cumbia (en toda su inabarcable diversidad) como una manifestación cultural clave de esta parte del mundo.

Después de agotar su primer Vélez a finales de septiembre pasado, están en plena gira. En ese marco, llegarán a Rosario el próximo sábado 31 de octubre para presentarse por cuarta vez en Metropolitano (Junín 505). Antes de su visita, Pinky SD (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), la tríada que encabeza el proyecto, pasó por La Capital y habló de los entretelones de la propuesta que cosecha decenas de millones de vistas en YouTube, que conquistó a Lionel Messi y otros futbolistas de la selección, y que estuvo detrás del regreso de Grupo Cali para el partido despedida del diez.

- ¿Cómo vivieron el show en Vélez, un gran hito para la historia del programa?

Pipo: Como dijiste vos, fue un gran hito para la historia de Un Poco de Ruido. Siempre nos preguntan cuándo fue que sentimos que estábamos haciendo algo grande y la verdad que fueron varios pasos, varios escalones. Sin duda el show de Vélez fue uno de esos grandes hitos y un nuevo punto de crecimiento para el proyecto. Fue el show más grande que hemos hecho hasta ahora en la historia de “Un Poco de Ruido”, también el que nos llevó más preparación. Nunca tuvimos tres, cuatro meses de preparación para un show, porque los tiempos, la agenda, la vorágine de laburo no te lo permite. Esta vez quisimos darle todo el tiempo que se merecía este tremendo show porque también representaba que por primera vez la cumbia, el cuarto y la guaracha, y todos los representantes del género lleguen con nosotros a hacer un estadio Vélez, así que es algo que contamos con mucho orgullo.

- ¿Cómo se preparan para un show así, que además implica tener varios artistas invitados, coordinar un montón de agendas?

Damo: Por eso somos un equipo enorme, empezando por nosotros tres que somos la cara visible, Cuando empezó el proyecto éramos cinco personas, después se fue agrandando y por suerte ahora todo es un poco más fácil. Si bien las cabezas creativas somos nosotros cinco, hay un montón de personas atrás que después ejecutan. También tenemos la bendición de que todos los artistas quieren estar. Entonces, en ese sentido no nos es difícil, porque una vez que los artistas pasaron por el programa ya queda como una amistad hecha, y ellos mismos son a veces los que se proponen, los que nos avisan que justo van a estar tocando en tal ciudad o que van a andar cerca. A veces pasa que estamos haciendo un show y cae uno de sorpresa, de invitado. Eso es lo más lindo que tiene Un Poco de Ruido.

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- ¿Qué creen que es lo que pasa en el programa que hace que se genera esa relación profunda con los artistas?

Pinky: Un poco es la energía que nosotros tenemos. Siempre intentamos tratar tanto a los músicos como a los artistas que vienen al programa de la forma que nos hubiera gustado que nos traten a nosotros cuando arrancamos en esto, porque tenemos años en la cumbia. Cuando arrancamos, el artista de cumbia no tenía el lugar que tiene hoy en Un Poco de Ruido, que es un lugar muy cuidado. Sabemos la historia de todos los que se nos sientan al lado. Entonces, en el momento de charlar con el artista, se genera ese vínculo que no es solamente de hacer unas preguntas y se termina. Es más, hemos entablado muchísimas relaciones con artistas, que vienen al programa y después vienen a jugar al fútbol con nosotros. Entonces, es un poco más allá del programa lo que se genera, por eso esa unión.

- Además de ser gente muy del palo, con mucho conocimiento y amor genuino por el género, ¿cómo fue el trabajo de desarrollar la faceta de conductores y entrevistadores?

Damo: Trabajamos mucho en equipo y cada uno entiende bien lo que tiene que hacer. Nosotros tres tuvimos que empezar a ser conductores sin serlo de antes, y fuimos mejorando a medida que lo íbamos haciendo. En cuanto a las entrevistas, la producción se sienta, se dedica, investigan más de lo que ya saben de antes. Tratamos también siempre de diferenciarnos de no hacer la misma entrevista que hace todo el mundo, porque mayormente la gente va a la fácil, y nosotros tratamos de preguntar algo que nosotros por ahí sabemos que les gustaría contar. Por ejemplo, el otro día le preguntamos a Hernán Rodríguez, de Grupo Sombras, cómo era grabar un disco en los 90. Cosas que para el cumbiero son más interesantes que preguntar por qué salió el nombre de la banda.

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Pipo: Hoy quizás ya tenemos un poquito más de herramientas, pero cuando empezamos preguntábamos un poco desde el fanatismo, de pensar qué pregunta le haría a cualquier fanático de la cumbia. Nosotros obviamente al haber recorrido todo ese ambiente, al haber transitado los mismos bailes a los que fue el artista, tenemos un poco más de empatía y de entendimiento. Después, nos pudimos ir profesionalizando un poco, pero creo que sobre todo al principio, esa cosa genuina fue uno de los condimentos que caracterizó a Un Poco de Ruido.

Pinky: Nosotros sabíamos que íbamos a ser conductores, que íbamos a hacer notas a los artistas, pero después el rol de comunicador ya es otra cosa. Yo no soy periodista, pero una vez que arrancó el proyecto empezamos a entender de que cada palabra que nosotros decíamos hacía mella en la comunidad y eso también es una responsabilidad bastante grande que vamos aprendiendo a llevar con cada programa que hacemos.

La cumbia de cada rincón del país

- Algo muy valioso del programa es que dan cuenta de la profunda diversidad de la cumbia, el cuarteto, y la guaracha, con todas sus expresiones regionales. No se quedan solamente con los artistas conocidos de un momento. ¿Por qué para ustedes es importante esto?

Damo: Hemos recorrido mucho el país como músicos y nos ha pasado de llegar a una provincia como Santiago del Estero y encontrarnos con que la guaracha es una revolución y que es lo que ellos toman como bandera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mostrémosle a todo el país que hay un movimiento muy grande que es la guaracha, que hay un montón de artistas como Alejandro Véliz, como Jorge Véliz que en paz descanse, como Dani Hoyos, Los Bonys, Kori Arce, Huguito Flores. Entonces, de tanto viajar conocemos esas movidas que son regionales, y nosotros intentemos hacerlo un poco más nacional, por decirlo de alguna manera. Y si el destino quiere que sea internacional, mejor así. Después vas al Chaco y te encontrás con bandas como Los Continuados o como Los Chaques, vas a Corrientes y te encontras bandas como Yiyo, que son muy populares. O Los Dragones o Re Patra, que son bandas de la Patagonia. Hay un montón de cosas que por ahí a los que vivimos en Buenos Aires o Rosario o en cierta parte del país no nos llegan, entonces por eso empezamos a tratar de federalizar un poco el programa.

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Pipo: Es super valioso también y es un valor que le quisimos dar al programa: que no solamente tenga la zapada o la parte musical, sino que cada programa esté dedicado al artista invitado. Un término que usamos siempre es tratar de armar la enciclopedia de la cumbia, y que el día de mañana haya un capítulo entero de ese artista, que quede ese registro histórico. Eso no pasaba antes. Los programas de cumbia siempre eran meter diez mil bandas en vivo y está perfecto, era otro tipo de formato, no es una crítica. Pero nosotros fuimos encontrando este valor para el programa que me parece super importante.

Damo: De hecho, somos trabajadores por y para la cumbia. Nosotros no solamente somos lo que se ve, que es zapada y entrevistas, sino también tenemos una página donde hay un mapa de la cumbia argentina, donde vos podés registrar a tu banda emergente, donde podés registrarte como músico, y también buscar un músico si te falta en tal zona. Y así todos podemos ver qué se está tocando en Chaco, qué se está tocando en Jujuy, qué se está tocando en el sur también.

- La zapada es una de las características fundamentales de Un Poco de Ruido. En una época donde todo es cada vez más estandarizado, más previsible, ¿les parece que esta cosa viva, única e irrepetible, se valora mucho más?

Pinky: La zapada empezó como un condimento del programa y fue creciendo. Nosotros queríamos que venga un artista y entre charla y charla cantemos una canción, como podés hacer en tu casa, con amigos, en un asado. Fue creciendo el segmento y terminó siendo casi lo más importante del programa. Ahí nos dimos cuenta que habíamos encontrado una manera distinta de hacer música, que es con espontaneidad. Se genera algo que no se va a repetir en otro lado porque lo improvisado es improvisado y tiene errores y eso es lo que lo hace único e irrepetible.



- Otra faceta muy potente del programa es el “Cumbierizando”, el segmento donde invitan a un artista que no es del género, como Luciano Pereyra, Ozuna o Quevedo, a hacer versiones de su música en versión cumbia. ¿Por qué esa búsqueda?

Pipo: Fue un desafío muy grande porque al principio obviamente nuestro público era bien cumbiero. Mucho público nos sigue desde el principio, desde el nicho, y al principio las reacciones al cumbierizando no eran las mejores. Hacíamos los anuncios y nos decían “se re vendieron”. Pará, amigo, pará que va a venir a la mesa a sentarse a hacer cumbia. Cuando entendés el concepto, ves que nosotros seguimos levantando nuestra bandera de la cumbia y que el cruce incluso ayuda a internacionalizar la cumbia también. Ahora es al revés, nos llegan mensajes diciendo “che fijense que tal día viene tal a Buenos Aires”. Siempre que sacás algo de un lugar fundamentaslista, lleva su proceso de aceptación.

Damo: A mí me me resultó muy interesante la llegada de Quevedo a Un Poco de Ruido, no solamente porque es un artista internacional y recontra conocido, sino porque también abrió las puertas en España a que los españoles escuchen cumbia. Se hizo muy viral allá su zapada y en Canarias, de donde es él, se empezó a escuchar cumbia en las calles. Eso me parece otro gran logro de Un Poco de Ruido y de la cumbia también.

- Después de tres años de un crecimiento increíble con el proyecto, ¿qué les sorprende todavía?

Pinky: La verdad, todo. Un Poco de Ruido tiene eso de que todos los días te va pasando algo nuevo y algo que ni siquiera estaba en los planes. Te levantás y te escribió un artista que admirás para decirte que quiere ir al programa o a un show.

Pipo: En mi caso, me pasa con los futbolistas también. Ni hablar del capitán, pero también nos escriben jugadores de nuestros clubes que nos preguntan si pueden ir al Movistar Arena. Yo me admito bastante botinero, así que esas cosas me sorprenden también. Obviamente, poder viajar por todo el país. Paramos en una estación de servicio en el medio de la nada y capaz están escuchando “Un Poco de Ruido”. Eso es hermoso. Y también lo que pudimos hacer con el tiempo que es llevar la zapada a eventos y encontrarnos con nuestra gente. Eso nos encanta, y sobre todo acá, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde tenemos un respeto enorme a tantos artistas, tantas leyendas y al público, que tiene un sentimiento muy grande por la cumbia, y eso no pasa en todos lados. Acá desde que te subís a un taxi te das cuenta cómo la cumbia santafesina está siempre presente. Entonces, la verdad que disfrutamos mucho hacer shows en todo el país.





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- Conocen un lugar de Rosario que casi nadie conoce, que es la casa de Lionel Messi.

Damo: Sí, una locura. Le mandamos un mensaje y nos invitó a la casa como si fuera un amigo de toda la vida. Leo es un fenómeno, de otro planeta. Obviamente todo el mundo te pregunta cómo fue, y la verdad que terminamos hablando más de cambio que de otra cosa. No le preguntamos qué onda Sergio Busquets, nos pusimos a hablar de cuándo se juntaba Grupo Cali. De hecho así terminó saliendo que los lleváramos para su despedida. Leo tiene esas cosas de humano.

Pinky: Es más, la cuñada y otros familiares han venido a vernos a Metropolitano. Son una familia muy común y muy cumbiera. La verdad que Leo un humano excepcional porque corre su grandeza para sentarse a hablar de otros temas con nosotros y la verdad que eso lo hace un ser humilde y gigante.